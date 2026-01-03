赴日旅遊必看！自動販賣機1招看飲料溫度 一堆人不知

冬季不少民眾前往日本追雪旅遊，走在街頭看到販售熱飲的自動販賣機，想買熱呼呼的飲料暖身，又怕不夠熱，如今部分自動販賣機在購買前可先確認飲品溫度，只要按下「找零／退款」按鈕，再選擇欲購買的商品，該飲品的溫度便會顯示在原本顯示價格的螢幕上，讓民眾選購時更便利。

根據日媒《Japaholic》報導，日本街頭常見販售熱飲的自動販賣機，但若遇到剛補貨的情況，買到的飲料可能僅是溫熱，與預期的熱度有落差，令人失望。事實上，部分自動販賣機在購買前即可查詢飲品溫度，避免消費者踩雷。

使用時可先按下「找零／退款」按鈕，再選擇欲購買的商品，所選飲品的溫度便會顯示在原本顯示價格的小螢幕上。不過，不同型號的販賣機顯示方式略有差異，有些僅顯示數字、不標示攝氏（°C）符號，有些則會提供較完整的溫度資訊。

報導也指出，並非所有自動販賣機都具備查詢飲品溫度的功能，不過日本多數大型飲料品牌所設置的機台，已普遍支援溫度查詢的功能。

