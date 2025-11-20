赴日旅遊急凍！陸客爆退票潮4天逾50萬張 泰、俄趁機搶客

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係陷入谷底，爆發陸客退票潮，短短4天赴日機票退票量，高達54.3萬張，擬轉赴南韓、泰國、馬來西亞等地，俄羅斯也趁機推出免簽搶客。

中日旅遊急凍，爆發陸客退票潮。（圖/翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，根據民航人士表示，截至19日，4天內退票量達54.3萬張，其中16日當天，退票人數更是購票人數的27倍，多家航空公司同步減班，也有旅客反映部分航班已「直接取消」。

旅行社同樣受到衝擊，遼寧康輝國際旅行社已取消11月至12月全部赴日團隊，約8成旅客主動退團，部分旅行社表示，雖然機票可免費退改，但飯店與配合導遊等成本恐難以回收，元旦與春節團期是否能正常，仍是未知數。

與此同時，陸客迅速將目光轉向其他目的地，其中南韓成為熱門替代選項，泰國、馬來西亞、新加坡、印尼等免簽旅遊地的諮詢量，成長約20%。此外，多國也趁機「搶客」，其中俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣布，將很快對陸客免簽，導致北京往返莫斯科搜尋量，1小時內暴增3.4倍。泰國旅遊局也推出「泰國安心遊」計畫，摩拳擦掌推出春節專屬優惠。

