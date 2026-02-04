赴日旅遊想買熊肉罐頭回台？ 林保署：違規最高罰150萬

如有將保育類野生動物產製品攜帶入境的需求，應事前提出申請。（圖／翻攝自林業保育署官網）

2025年日本熊害事件創下歷史新高，2025年4月至11月期間，全日本的熊捕獲數更高達1萬2659頭。台灣農業部林業及自然保育署指出，近期有網友詢問，如在當地購買熊肉罐頭，是否可以攜帶入境返台？根據我國《野生動物保育法》及國際公約，保育類野生動物產製品皆受嚴格管制，國人如欲攜帶入境，須依規定事先申請核准，違規者最高可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣150萬元以下罰金。

林業保育署今天（4日）發出新聞稿表示，依《野生動物保育法》指定之保育類野生動物名錄，包括熊科（Ursidae）所有物種、網紋蟒、現生象、犀牛、暹羅鱷等多種保育類野生動物，其產製品包括野生動物之屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官之全部、部分或其加工品，民眾於旅途中如有購買疑慮，建議事先詢問店家確認來源與合法性，切勿購買來路不明之產品。

林業保育署說明，常見違規攜帶入境態樣包括中藥及保健品含有虎骨粉、熊膽粉成分、現生象牙加工之印章、雕刻品，或以網紋蟒皮製成之精品錶帶、皮夾、乾燥或真空包裝之眼鏡蛇肉、亞洲鱉肉及熊肉罐頭、調理包等相關產製品。相關商品雖在部分國家商店或市集可合法買賣，但一旦攜帶入境台灣，若未具備主管機關核准文件，即屬違法輸入，亦可能涉及動植物檢疫相關規定。

林業保育署提醒，若確有輸入保育類野生動物產製品需求，應事前透過「農業部簽審通關共同作業平臺」提出申請。如涉及CITES附錄物種，尚須取得輸出國核發之CITES出口許可證，經縣市政府初審及農業部審核同意後，始得攜帶入境，並完成海關申報程序。整體審查程序約需3至4週，旅遊期間若臨時購買並申請，恐難及時取得核准。

林業保育署呼籲，依《野生動物保育法》第35條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示，相關規範亦適用於網路電商平台或社交媒體等通路，民眾切勿將保育類野生動物產製品攜帶入境或於網路平台、商店販售，以免觸法，國人出國旅遊選購伴手禮時，如涉野生動物產製品，應遵循國內相關規範，共同維護國際保育形象。若對攜帶物品有任何疑義，可事先至林業保育署官網查詢或來電諮詢。

