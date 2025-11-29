赴日旅遊注意！專家示警日本流感近期「恐再創高點紀錄」

日本流感疫情延燒！專家指出，日本每家醫療機構平均通報流感患者人數已超過50人，一到兩週之後有可能再創新紀錄，提醒有計畫前往日本旅遊的民眾應多加留意，於旅途中落實相關防護措施。

雖然台灣目前流感疫情稍微下降，但日本仍持續升溫，前台大醫師林氏璧於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，今年流感高峰比去年提早一個月，截至11月23日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為19萬6895人，是前一週的1.35倍，平均每家從37.73人暴增到51.12人。

林氏璧更示警，日本這週的曲線已逼近去年大流行高點，在一到兩週後，有機會再創新的流感高點紀錄，也提醒近期赴日旅客，務必注意通風、佩戴口罩、勤洗手等防護措施，或者於旅行前施打流感疫苗，以降低感染風險。

