赴日旅遊注意！拿錯行李恐噴萬元 最嚴重遭禁止入境

在機場領行李時務必要小心，不要拿錯！最近有台灣遊客赴日本旅遊時，就不小心在機場拿到人家的行李，結果因此驚動警方，最終支付5萬日圓（約新台幣9875元）達成和解，律師更警告，若無法和解，未來恐怕會禁止入境日本。

（示意圖／資料照）

一名網友在社群平台Threads上分享友人經歷，表示「我朋友因為拿錯行李，在日本被報警偷竊罪，最後賠償5萬日幣和解，請日本律師費用另計」；日本律師向當事人說明，倘若對方不願原諒，一旦留下前科將被日本列入禁止入境名單，等同這輩子再也無法入境日本。

前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）在臉書轉發此文，並分享另一起類似案例。他透露，有位朋友在桃園機場回國時誤拿他人行李，返家後忙於工作並未打開行李檢查，兩天後才接到警方來電通知。原來對方已報警處理，警方調閱監視器畫面確認是該友人拿走行李，便將此案視為竊盜案件偵辦，後續處理過程相當麻煩。

林氏璧強調，在行李轉盤看到行李時，第一件事就是確認行李貼紙上的姓名是否正確，出國回國都應如此。他呼籲旅客：「請多花2秒鐘看清楚，可以避免一場悲劇的發生啊！拿錯別人的行李，意味著你自己的行李也沒拿走，就是一場悲劇。」

