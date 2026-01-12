赴日旅遊注意！日本蜱蟲病病例創新高 3月起進入高風險期

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

日本蜱蟲傳染病疫情明顯升溫。以蜱蟲為媒介的「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」確診數持續攀升，官方最新統計顯示，2025年累計通報病例已達191例，創下歷史新高。疫情不僅在西日本持續擴大，近來更首度擴散至北海道與關東地區的神奈川縣，顯示感染風險正逐步向全國蔓延。

依據《日本放送協會》（NHK）報導，SFTS主要透過帶原蜱蟲叮咬傳播，患者初期可能出現發燒、倦怠等症狀，若病情惡化，恐導致血小板急速下降、出血不止，甚至引發意識障礙與死亡風險。日本國立健康危機管理研究機構指出，今年的確診數已比過去高峰的2023年多出逾50例，疫情嚴峻程度不容忽視。

目前，全日本已有32個都道府縣通報病例，雖然確診仍以高知、靜岡、大分等西日本地區最為集中，但北海道、茨城、栃木及神奈川近期相繼出現首例，證實疫情正呈現由西向東擴散的趨勢。

專家提醒，每年3月起隨著氣溫回升，蜱蟲活動力增加，確診數往往進一步上升。民眾無論從事農作或戶外活動，應盡量穿著長袖、長褲並使用防蟲用品，降低被叮咬風險。若不慎遭蜱蟲附著，切勿徒手拔除，應立即就醫處理，以避免感染並降低重症風險。

