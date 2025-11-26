赴日旅遊注意！ 東京擬收3%住宿稅「不設金額上限」

東京都擬修改住宿稅的制度。日本東京街景。路透社資料照



據日本媒體今天（11/26）報導，東京都政府考慮提出修法議案，未來可能向旅客徵收住宿稅，費用為住宿費的3%，且不設定金額上限，赴日旅遊的國人，可得準備足夠的旅遊經費。

據《日經新聞》與《讀賣新聞》報導，消息人士透露，東京都正在考慮修改旅宿業者的稅制，將現行的「定額制」，修正為「定率制」，將向旅客收取住宿費3%的稅金。

目前東京都的定額制，從2002年10月開始實施，如果每人一晚的住宿費為1萬至1萬5千日圓（約2千至3千元台幣），徵稅1百日圓（約20元台幣），住宿費若超過1萬5千日圓，則課稅2百日圓（約40元台幣）。

廣告 廣告

但隨著近年海外旅客急速增加，行政成本也跟著上升，今年度東京都預算的預估，住宿稅收入為69億日圓，但觀光支出卻高達306億日圓，為了彌補稅收與支出之間的落差，東京都決定修改稅制。

報導指出，東京都已經開始徵詢民眾意見，預計今年度內，向都議會提交修法議案，若定率制上路，將能因應物價上漲的問題，也能對高級飯店等住宿，進行較合理的課稅，預估稅收將突破1百億日圓，約為目前的2倍水準。

更多太報報導

6位民主黨議員籲軍人拒從非法命令 FBI要求約談

赴韓旅遊注意！ 首爾地鐵12/12開始大罷工

「川習通話」究竟誰打給誰？美財長：川普主動致電、美對台立場不變