赴日旅遊注意！東京「這些車站」停電 鐵路上午大規模停駛、日本首都圈交通陷入混亂

隨著寒假和農曆年即將到來，國人赴日旅遊的人數也開始增加。不過，擁有三千萬以上人口的日本東京都會區，週五的交通卻陷入混亂。受到鐵路設備停電的影響，日本鐵路（JR）旗下的線路週五上午大規模停駛，包含東京環狀的山手線、南北通勤的「京濱東北線」都全線停駛。今天上午，許多被困在列車上的旅客，甚至被迫要下到鐵軌上來行走。

上班時間停駛、交通崩潰

日本共同社報導，週五凌晨3點50分左右，JR新橋至品川段發生停電，導致山手線內外環路所有列車從當日首班車起停駛。京濱東北線全線也停駛。由於乘客被分流至其他線路，主要線路擠滿了通勤者和學生，導致大東京地區的交通網絡癱瘓。



根據東京警視廳和東京消防廳消息，當天上午8點前接獲JR田町站附近鐵軌發生火災的通報。火災起於電氣設備，約一個半小時​​後撲滅。目前尚不清楚火災是否與JR線路停電有關。當時由於京濱東北線部分路段仍在運營，列車在部分車站之間停運，乘客被疏散至鐵軌上。

據JR東日本公司稱，新橋至品川段的電氣設備疑似故障。目前田町站正在進行維修工作，夜間施工期間切斷了相關設備的電源。為確保首班列車正常運行，相關部門曾嘗試恢復供電，但未能成功。故障原因正在調查中。山手線和京濱東北線預計下午1點左右恢復營運。

各大車站均已發佈公告，稱「暫無恢復運營的可能」，並建議乘客換乘其他線路。

上班族、學生焦急

日本《朝日新聞》報導，早上8點半左右，在JR目黑站，62歲的IT從業人員北橋修二（Shuji Hokkyo）正拖著行李箱，向車站工作人員詢問前往品川的路線。他向朝日新聞表示，他來自四國，這次是來東京出差，距離與客戶的會面還有30分鐘， 「工作人員為我示範如何換乘地鐵，但我還是不太明白。我今天必須完成工作，所以很著急。」他焦急地說。

一名31歲的中國女子抵達東京世田谷區的目黑站，準備前往一所日語學校，卻發現列車停駛了。 她說，「我當時很緊張，怕遲到」。

她去年12月才來到日本，這是她第一次看到火車停駛。 「我聯絡了學校，他們說沒問題，我現在放心多了。」她說她聯繫了一位朋友，讓朋友騎摩托車來接他，然後一起去了學校。



