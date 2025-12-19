赴日旅遊注意！東京1地區亂丟垃圾收罰單 店家「沒裝1設施」更慘

國際中心／施郁韻報導

東京澀谷區宣布，2026年6月起亂丟垃圾的民眾將遭罰2000日圓（約405元新台幣）。（圖／翻攝自pexels）

台灣人喜愛到日本旅遊，主要包括日本美食、購物、賞雪，加上相似的生活文化，赴日旅遊成為熱門選項。不過人潮也帶來垃圾問題，東京澀谷區宣布，2026年6月起亂丟垃圾的民眾將遭罰2000日圓（約405元新台幣）的罰款，未依規定設置垃圾桶的店家最高恐被罰5萬日圓（約1萬117元新台幣）。

據日媒報導，澀谷區政府宣布，《共創潔淨澀谷之條例》2026年4月1日正式施行，宣導期過後，明年6月1日起實施罰則，禁止亂丟垃圾適用於澀谷全區，若區內的環境指導人員確認有民眾亂丟垃圾，將處以2000日圓（約405元新台幣）的罰鍰。

此外，澀谷站、原宿站及惠比壽站周邊的特定區域內，便利商店、咖啡廳、速食店等店家，都要設置垃圾桶，若店家拒絕設置，最重恐處以5萬日圓罰款（約1萬117元新台幣）。

澀谷區政府指出，到日本旅遊的遊客大增，即使宣導「垃圾隨手帶走」，效果仍有限，街道可見到隨處亂丟的垃圾。區公所調查顯示，亂丟垃圾的民眾，外國人佔52%、日本人則佔48%。

此外，涉谷區將派人進行24小時巡邏，若發現民眾亂丟垃圾，將當場開罰2000日圓，繳費除了現金外，區政府也研議引入電子支付。



