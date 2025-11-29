赴日旅遊注意！林氏璧示警：日本流感1、2週後「恐再創高點紀錄」

林氏璧表示，日本接下來1到2週有機會再創新的流感高點紀錄，提醒近期赴日旅客務必注意通風、佩戴口罩、勤洗手等防護措施。(示意圖) 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞]

赴日旅客注意！雖然台灣目前流感疫情稍降，但日本仍持續升溫，截至11月23日的一週內，日本共通報超過19萬流感患者。前台大醫師、旅日達人林氏璧表示，日本1到2週後有機會再創新的流感高點紀錄，提醒近期赴日旅客務必注意通風、佩戴口罩、勤洗手等防護措施。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」中提到，根據日本國立健康危機管理研究機構的資料顯示，從11月17日到11月23日，日本3000多家醫療機構共通報19 萬6895流感患者，是前一週的 1.35 倍，平均每家從 37.73 人暴增到 51.12 人。各都道府縣中，以宮城89.42人、福島86.71人、岩手83.43人等地最為嚴重。

廣告 廣告

林氏璧指出，因為日本這週的曲線已逼近去年大流行高點，「接下來 1到2 週有機會再創新紀錄」。且由於今年流感高峰比去年提早一個月、在日本年假前到來，學校尚未全面停課，傳播風險更高。至於台灣的情況，目前已經脫離流行期，「今年台灣流感疫苗施打比去年同期踴躍，而前一波流感疫情已經明顯下降」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

用路人注意！新竹台68線12/1起局部路段施工

陸客不來將導致奈良鹿大滅絕？ 林氏璧：搞不清楚是不是在反串