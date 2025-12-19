赴日旅遊注意！澀谷區亂丟垃圾明年將開罰 商家需設垃圾桶

民眾到日本旅行要留意了！東京澀谷鬧區規定，明年起在如果澀谷區亂丟垃圾，將會處罰2000日圓罰款、約台幣400元，同時規定店家必須設置垃圾桶，提供遊客放置垃圾，否則會被處以5萬日圓、約1萬台幣，最快明年6月起開罰。

澀谷區通過條例 賣外帶商品「加裝垃圾桶」

東京澀谷是逛街購物的天堂，遊客邊走邊吃好愜意，不過未來到當地旅行要留意，從明年起在澀谷區隨地亂丟垃圾，將會被罰款。

澀谷街頭經常可以看到有人亂丟垃圾，其中有不少是外國遊客，近年來澀谷鬧區路邊垃圾暴增，清潔人員每天都疲於奔命。根據調查，其中有六成三的垃圾來自超商，還有一成二來自咖啡廳，遊客也會邊走邊吃或在路邊喝酒，把垃圾隨手丟棄，甚至全新上衣、鞋盒甚至行李箱也丟在路邊。

別亂丟垃圾！ 民眾澀谷區違規罰台幣400元

目前澀谷區設置的公共垃圾筒數量為零，只有少數店家在門口擺放垃圾桶，遊客只能把垃圾提在手上，非常不方便。如今澀谷區通過條例，規定販賣外帶商品的店家，必須設置垃圾桶，否則會被罰5萬日圓；民眾在澀谷區內亂丟垃圾則會被罰2千日圓，明年6月起對違規者開罰。

當地民眾認為，如果有垃圾桶或許能減少亂丟垃圾；外國遊客則表示，很難在澀谷找到垃圾桶，因為遊客多是邊走邊吃，不可能為了丟垃圾再走回來。

民眾期待設置垃圾桶，能減少亂丟垃圾的亂象，商店業者則擔憂遊客不懂垃圾分類，而且會把別處垃圾拿過來丟，恐給店家帶來更多負擔。垃圾新規上路後，會帶來多少成效值得觀察。

