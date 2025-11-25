赴日旅遊注意！「蘋果病」疫情升溫 出疹前傳染力最強 3族群小心

最近要去日本旅遊的民眾注意，除了流感流行之外，日本「蘋果病」也有上升趨勢！兒童感染科醫師顏俊宇指出，最近門診已出現不少剛從日本旅遊回國的兒童，出現蘋果病症狀。這些孩子通常在回台灣後出現輕微感冒、微微發燒，接著開始長出持續兩周的紅疹。經過仔細檢查後，排除需要抗生素治療的猩紅熱，診斷傳染性紅斑。

傳染性紅斑的病原與傳染方式

顏俊宇表示，傳染性紅斑（Erythema infectiosum），也就是俗稱的「蘋果病」，常見於5至15歲的兒童。其名稱來自於患者臉頰出現類似被打了一巴掌的蘋果紅。引起蘋果病的病原體是Parvovirus B19，主要透過飛沫和接觸傳染。值得注意的是，蘋果病最具傳染力的時間是在臉部出現紅疹之前的一周，出疹後反而傳染力較低。

廣告 廣告

看更多：好想去日本！小心「蘋果病」在延燒 沒疫苗也沒抗病毒藥！會不會傳到台灣？

蘋果病的三階段典型症狀

蘋果病的典型症狀分為三個階段。

第一階段是前驅期，持續1至2天，患者會出現輕微發燒、頭痛、喉嚨痛、倦怠和感冒樣症狀。 第二階段是最經典的皮疹期，臉頰呈現鮮紅的蘋果臉，1至4天後在手臂和身體出現網狀蕾絲樣紅疹，通常不會癢或痛。 第三階段是波動期，持續2至4周，紅疹會忽明忽暗，遇到運動、日曬、熱水澡或情緒激動時會變得明顯。

看更多：全身脫四層皮！藥物過敏竟引發乾燥症 紅斑性狼瘡發病率狂飆180倍

蘋果病的治療方式與預後

蘋果病屬於自限性疾病，不需要特效藥物治療。顏俊宇醫師表示，支持性治療如退燒藥物、休息和多喝水即可。多數孩子在1至2周內就會康復，網狀紅疹可能持續4至6周，但不會留下疤痕。感染後多半會獲得終身免疫。

特別需要注意的高風險族群

對於某些特定族群，蘋果病可能造成較嚴重的影響。

孕婦感染Parvovirus B19可能影響胎兒，導致胎兒貧血或胎兒水腫。

患有溶血性疾病，如地中海型貧血或G6PD缺乏症的患者，可能誘發再生不良性貧血。

免疫力低下者的病程可能較長，並可能出現持續性貧血。

看更多：臉頰如蘋果般紅通通？孕婦染「蘋果病」寶寶恐不保

日本蘋果病疫情與旅遊相關病例增加

根據顏俊宇醫師的觀察，今年日本的傳染性紅斑（蘋果病）通報數確實有上升趨勢。因此，近期從日本旅遊回國的孩子出現「蘋果臉＋網狀紅疹」的機會也相對增加。雖然台灣目前仍以散發個案為主，但臨床上明顯感受到「旅遊相關」病例有所增加，提醒民眾注意。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／顏俊宇醫師

更多健康2.0報導

59歲歌手得「會走路的肺炎」逝！醫揭黴漿菌3大恐怖真相，乾咳不是秋燥

泡湯季小心黴菌上身！醫師教你3招預防灰指甲 暖腳不養菌

抗生素不是萬靈丹！感冒、喉嚨痛不用抗生素 亂吃恐無藥可醫



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章