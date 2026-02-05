赴日旅遊注意！飯店點名「4大NG行為」退房帶走1物恐被告

國際中心／游舒婷報導

台灣人喜歡到日本玩，但要注意一個不經意的動作恐會造成誤觸當地旅遊的地雷，一間日本飯店近期就拍攝影片分享，提醒遊客到日本飯店遊玩不要帶走飯店的備品，這樣的行為不僅失禮，還可能衍生相關法律問題，引發網友關注與討論。

住日本飯店要小心不要拿走飯店的備品。（圖／資料照）

位於日本神戶的「Annesso燦路都雅緻大飯店」近日在官方TikTok上傳短片，盤點入住期間常見卻讓飯店人員頭痛的行為，其中最令業者困擾的，就是有房客在退房時，將客房內的毛巾一併帶走。

飯店指出，雖然客房內會提供浴巾與洗臉毛巾供住客使用，但這些皆屬於飯店資產，並非拋棄式用品，與牙刷、刮鬍刀等一次性備品不同，毛巾會在清洗後供其他旅客重複使用，若未經同意擅自帶走，在法律層面恐涉及竊盜行為。

除了毛巾問題，影片中也點名多項讓清潔人員相當崩潰的行為，例如在浴室內染髮，導致磁磚與設備留下難以清除的染劑痕跡；或是將快煮壺拿來煮泡麵，造成壺內殘留油垢與異味，影響後續房客使用；在標示為禁菸的客房內抽電子煙也同樣被列為不當行為。飯店表示，這些行為不僅增加清潔負擔，也可能降低下一位旅客的住宿品質。

飯店最後呼籲，良好的住宿體驗需要房客與業者共同維護，旅客在享受便利與服務之餘，也應多一分自律與體貼，才能讓旅宿環境對每個人都更加友善。

