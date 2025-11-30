赴日旅遊生病怎麼辦？網紅分享「110元醫療支援」方案

日本旅遊時若突然生病，不僅人生地不熟還有語言障礙，網紅「檸檬先生」日前赴日旅遊期間突然高燒，全身乏力、喉嚨疼痛到無法入睡，後來透過「日本線上醫生」服務成功取得藥物，症狀迅速緩解。

在親友協助下，檸檬先生緊急聯繫「日本線上醫生」服務，才讓病情好轉。（示意圖／Pixabay）

知名網紅「檸檬先生」在Instagram分享，他在日本旅行時突然發高燒，不僅渾身無力，喉嚨痛到無法入睡，症狀嚴重到讓他考慮改機票提前回台。他自行前往藥妝店購買多種成藥服用，但症狀完全沒有改善，反覆發作讓他相當崩潰。

在親友協助下，檸檬先生緊急聯繫「日本線上醫生」服務，才讓病情好轉。他表示，該平台主打遠距醫療，由會說中文的台灣醫師進行視訊問診。醫師詢問他所在地點後，查詢最近的合作藥局，並將處方箋傳送至藥局系統。患者只需到藥局告知姓名即可領藥，部分藥局甚至提供送藥到飯店服務，完全不需親自前往。

檸檬先生指出，拿到藥物後依照指示服用，症狀明顯改善，讓他直呼太神奇。（示意圖／Pexels）

檸檬先生指出，拿到藥物後依照指示服用，症狀明顯改善，讓他直呼太神奇。此外，若有投保旅遊不便險，透過這套線上醫療服務還能取得中文診斷證明，診斷文件會直接寄回台灣住址，回國後可憑證申請理賠，省去奔波時間。他強調，在異國生病能使用如此便利實用的服務，讓他非常感激。

提供該服務的官方帳號在檸檬先生貼文的留言區補充，近期計畫前往日本旅遊的民眾，可提前申請「訪日醫療支援方案」。該方案為期7天，費用約550日圓，折合台幣約110元，內容包括折扣看診、開立診斷書、必要時安排醫院轉介及線上語言協助等服務，讓許多台灣網友讚嘆非常方便。

