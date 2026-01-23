赴日旅遊突病倒！名嘴飛機上狂吐腹瀉 網友隔空急相助

知名媒體人、娛樂名嘴狄志為。（圖／翻攝自臉書@狄志為）





知名媒體人，也是娛樂名嘴狄志為近日與全家展開日本廣島、福岡之旅，沒想到行程剛開始就出現身體不適症狀。他在社群平台透露，自己在飛機上便出現嚴重的嘔吐與腹瀉，入境後病情加劇，一路高燒挺進福岡，讓原本期待的假期險些泡湯。

飛機上就不適 抵福岡後狂吐

狄志為在臉書發文指出，他在整個病程真的不太舒服，不僅在飛機上就吐了，也拉肚子。搭新幹線時到福岡時整個狂吐，頭痛、喉嚨痛、全身發熱，身體十分不舒服。他感嘆，雖然隨身備有感冒藥，但面對疑似流感的強烈攻勢，體力已完全透支。

線上看診即時救援 順利領藥

在體力快要撐不過去的情形下，他也趕緊預約線上醫師找時間看診，在做了初步處置後，醫師也提供他離飯店最近的藥局，去領克流感藥物。狄志為也感謝一名長期關注他的媽媽粉絲，特別幫忙聯繫線上看診中心與工作人員，讓整個就醫流程更加順利。從他分享的照片可見，日本藥局環境整潔明亮，藥師細心協助領藥，讓他直呼「真的很謝謝大家」。

廣告 廣告

經過一夜休養與服藥後，狄志為的體溫已逐漸恢復正常。他表示，醫師叮囑克流感必須完整服用療程，並強調「寧可錯殺，也不放過任何病毒」。不過這場突如其來的大病，也讓他幾乎食不下嚥，「從昨天早上到今天早上，24小時只吃了兩口丼飯，其餘時間都在吞藥」。

病況穩定後，狄志為也在貼文中感性致謝老天保佑與網友們的幫忙，並心疼向妻子告白，「也辛苦夫人了，要照顧孩子還要照顧我」，感謝對方在旅途中一肩扛起照顧孩子與病人的責任。他直言，這次生病雖然是一次「不想要的經驗」，卻也讓他深刻體會出國前做好準備的重要性。



【更多東森娛樂報導】

●廖峻靠尿療法養生！名嘴曝「2大惡習」導致中風

●江祖平控性侵...沈默3個月首發聲 曬現況照粉絲全放心

●旅遊驚魂記！Janet機場狂奔「一家四口被分開」結局超慘

