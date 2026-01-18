赴日旅遊見公廁貼「台灣衛福部禁菸貼紙」 他傻眼：丟臉丟到國外去

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台灣旅客赴日人數持續攀升，近日卻有網友在日本旅遊時，於公共廁所內看到一張「超眼熟」的禁菸貼紙。該貼紙不僅是繁體中文，還清楚印有「衛生福利部」字樣，連台灣戒菸專線「0800-636363」都完整呈現，讓原PO忍不住感嘆：「到底是誰貼的？」

台灣旅客赴日人數持續攀升。（示意圖／Unsplash）

原PO在Threads分享，自己到日本滋賀縣近江八幡市旅行，於一處停車場公廁內發現這張「台灣制式」禁菸標語。仔細一看，竟是衛福部官方貼紙，幾乎原封不動地出現在日本公共設施中。畫面曝光後立刻引發熱議，不少網友直言「針對性太明顯」。

有網友分析，日本公共場所的告示多以日文或英文為主，特地張貼印有台灣官方標誌與專線的禁菸貼紙，恐怕是因台灣旅客在廁所內違規吸菸的情況屢見不鮮，管理單位才會改用「台灣人一看就懂」的方式提醒。

貼文一出，留言區火力全開：「這絕對是台灣人幹的好事」、「日本人真的很用心，怕你看不懂」、「連戒菸專線都附上，嘲諷值拉滿」、「丟臉真的丟到國外去」、「拜託不要出國還違規」、「這不就擺明在說，亂抽菸的是誰嗎？」

近日有網友在日本旅遊時，於公共廁所內看到一張「超眼熟」的禁菸貼紙。（圖／衛福部）

