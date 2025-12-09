赴日旅遊遇地震怎辦？快下載「Safety tips」不漏接警報

日本青森縣東方近海8日晚間發生規模7.5地震，劇烈搖晃嚇壞不少遊客。若在日本旅遊時，遇到天然災害情況，日本觀光局推出一款免費APP「Safety tips」，能提供地震速報、海嘯警報與其他日本國內警報等相關資訊。

赴日旅遊下載「Safety tips」能收到地震警報。（圖／翻攝自 Safety tips 官網 ）

日本觀光局官網說明，「Safety tips」是外國旅客專用的推撥通知資訊警戒應用程式，APP內包含12種防災安全功能，提供地震、海嘯警報、氣象警報、避難訊息、醫療機構資訊等，並有流程圖表告知遊客在目前狀況下應採取的行動，以及包含災害相關實用資訊的網站連結。

該款APP支援繁體中文，同時可以設定接收地震快報及各類氣象警報的預報地點，APP內也提供緊急聯絡處資訊，可直接點選撥打電話，若遇到困難時，能快速向當地警消求助。

