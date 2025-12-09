赴日旅遊遇強震 中國遊客嚇壞互相安慰

日本這次地震，許多中國遊客在當地也被嚇壞。（圖／Threads）





日本這次地震，許多中國遊客在當地也被嚇壞，雖然目前中日關係緊張，但日本地震話題立刻引發網友熱議，卻有部份小粉紅借題發揮，諷刺日本是報應來得太快。不過《EBC東森新聞》實際詢問中國民眾看法，其實很多人都不了解這次地震情況。

用餐到一半遇到地震，吊燈不斷搖晃，吃飯心情都被打亂，還有中國遊客嚇得外出查看，用簡單英文向飯店人員詢問情況。中國遊客vs.日本飯店人員：「不好意思，還好嗎，（都還好），我害怕。」

真的是嚇壞了，還有旅客正在機場，幾名中國人互相緊抓安慰。中國遊客：「別叫別叫，沒事的。」

出外旅遊，誰也沒想到會遇到地震，事發後，近來跟日本關係緊張的中國民眾也非常關心，日本地震話題立刻登上微博熱搜榜。許多中國網友幫祈禱。希望同胞平安，但有部分小粉紅藉機嘲諷，說是報應來的太快，還酸「活該」。

不過《EBC東森新聞》實際到中國街頭詢問民眾看法，其實很多人都還不了解日本地震情況，但確實有些人難免受到中日政治關係影響。

北京民眾：「主要因為政治上，所以不去日本，我覺得中國就挺好的，就去夠了，不想去了。」

廈門民眾vs.記者：「什麼時候，什麼階段去日本，（有沒有覺得日本最近有點危險），還好吧，危險的話，每個地方可能都有危險。」

不過對於愛逛街旅遊的民眾來說，日本還是有一定吸引力，一場地震意外，讓極端的小粉紅們有機會借題發揮。

