赴日旅遊順便考英檢「省3千」 網看傻：是個狠人

台灣雅思考試報名費為8300元，但同樣的檢定在日本報考卻只需2萬7500日圓，折合新台幣約5475至5700元，價差將近3000元。有台灣網友在Threads分享自己在赴日旅遊期間參加考試，表示「效率高又便宜」，引發討論。

一名網友分享，他去日本旅遊期間順便參加雅思的英語檢定，報名費比台灣便宜很多，引發討論 。（示意圖／pexels）

原PO在Threads發文表示，「在日本考雅思只要台幣5700元，而且考完隔天出成績，效率高又便宜，推薦大家來日本旅遊不要錯過。」貼文一出，引發討論，不少網友紛紛留言大讚，「真的很會妥善利用資源，一定是個成功的人」、「太狠了，出國順便考試，我怕整趟旅程被自己毀掉」、「感謝你給我一個去日本的好理由」、「出國還會想到要去考試的你也是很猛」、「一想到去日本旅遊還要憋尿考雅思，我就要瘋了」、「好像找到了考雅思的動力，為了去日本玩」。

也有不少人留言分享各國雅思考試的價格與難度差異，「越南也是！價格差不多，CP值超高」、「香港要2040港幣（約新台幣8251至8266元）」、「恭喜原PO拿到漂亮成績單！在澳洲花台幣9500元考雅思的路過」。還有網友指出「我朋友說日本口說分數好拿高分，台灣正常，菲律賓小難，澳洲難高分」、「日本的德語檢定也比台灣便宜，不知道是日本人多，還是日本人不愛出國的原因」。

