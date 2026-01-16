赴日旅遊順便考英檢 竟比台灣便宜3000 百萬人傻眼

台灣人出國狂跑日本，除了住宿、物價便宜外，近日有網友分享，他到日本特別空出時間去考雅思，報名費換算成台幣才5千多元左右，但相同的考試在台灣考卻要8300元，消息一出吸引逾165萬人關注，驚呼台灣連這種考試的收費也比較貴，實在太盤了。

一名網友近日在Threads表示，到日本去考雅思，報名費只要2萬7500日圓，折合新台幣約5475元，但同樣的考試，台灣報名費卻高達8300元，且日本人非常有效率，考完隔天就會收到成績，很推薦大家到日本旅遊的時候順便參加。

原PO分享，他2023年為了申請MBA，曾在台灣參加「學術組」考試，這次則是為了申請移民，重新參加「一般訓練組」考試，同樣都得到8分，至於會在日本報考的原因，其實只是因為剛好有安排出國而已，沒想到意外發現報名費差這麼多。

文章上線後吸引逾165萬人關注，不少網友驚呼「到日本還參加考試，真的很會利用資源」、「出國玩還想著考試，真的太狠了」、「只聽過出國做醫美的，第一次聽到有人出國考英文」、「我記得有些學校會要求必須參加護照國的考試，申請前要注意一下」。

也有人說「台灣要8300元，日本價格快砍半了欸」、「香港要2040港幣（約新台幣8266元），日本真的好便宜」、「日本的德語檢定也比台灣便宜，不知道是日本人多，還是日本人不愛出國的原因」、「台灣不只物價、房價高，連考試都比較貴，唯一比國外便宜的只有薪水，超可悲」。

