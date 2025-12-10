赴日旅遊「手指狂傳1慘況」！一堆台灣人超有感 內行人推神物解決

記者柯美儀／台北報導

不少台灣人赴日旅遊，手指狂冒「倒刺」。（示意圖／取自Pixabay）

許多台灣人愛去日本旅遊，有網友表示，由於日本空氣乾燥，手指倒刺問題特別嚴重，貼文引發大量共鳴，不少人分享共同經驗，「去日本沒幾天就集滿十隻手指」、「每次去沒幾天手指頭就破破爛爛」。

一名網友在Threads發文分享，每次去日本旅遊，大概第2天指甲邊緣就會冒出倒刺，直呼「超可怕」。貼文引起不少網友共鳴，紛紛表示「去日本沒幾天就集滿十隻手指」、「真的，每次去沒幾天手指頭就破破爛爛的，明明出發前才去美甲」、「我也是！可能是太乾又常常要掏口袋拿東西」、「倒刺多到指紋解鎖失敗」。

為了緩解倒刺困擾，不少網友也分享實用訣竅，「塗凡士林很有效」、「我都隨身帶指甲剪！」、「一律建議用液體OK蹦把他覆蓋上去，不要撕」、「日本無印有一款專門軟化指緣倒刺跟的油，推！」、「建議買辣木油，去比較乾燥的地區會很好用」。

由於日本冬季空氣相較台灣明顯乾燥，室外與室內濕度常低於40％，而台灣全年平均濕度約維持在60％至70％。在低濕度環境下，皮膚水分流失速度加快，容易出現乾燥、脫皮、龜裂，甚至指緣倒刺等情況，特別是在頻繁洗手或長時間處於空調環境時更為明顯。

衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師陳昱璁曾分享，倒刺最完整的清除方式是使用指甲剪，從倒刺根部剪除，修剪好之後，可以擦一些護手霜或是凡士林，做好手部保濕，降低倒刺復發的機率。陳昱璁建議，若修剪完出現紅腫的現象，可以請醫師開立一些抗生素藥膏協助消炎避免後續的感染。平時勤用護手霜、指緣油、乳液，滋潤肌膚，則能有效預防倒刺的產生。

