赴日旅遊「講英文、日語」有差別待遇？妹子曝真相：最不掩飾歧視的國家

一名妹子去日本很多次，體會到講英文和講日文，日本人會有差別待遇。示意圖／Pixabay

台灣人最愛旅遊的國家之一──日本，對待講英文和講日文的旅客，竟然會有差別待遇嗎？一名日文能力檢定考，已經考到N2級的妹子就說，自己去日本旅遊20次左右，只要講日文，就會遇到差別待遇或不友善；有一次刻意全程講英文，就沒有遇到了，因此覺得日本是最不費心掩飾歧視的國家之一。

妹子在Threads發文表示，因為自己JLPT考倒了N2，每趟去日本旅行都刻意多聽、多說日文，卻幾乎無法避免遇到一兩次對外國人的差別待遇或不友善。反而有一次刻意全程只講英語，整趟旅程異常順暢，彷彿那些不舒服的瞬間都消失了。

妹子去過很多地方，她感嘆「日本其實是最不費心掩飾歧視的地方之一」，很諷刺的是，「日語學得越久，日本去得越多次，我反而越不喜歡這裡」。

網友看後紛紛留言表示「我也是，講英文才會受到尊重，講日語都被無視」、「在熊本工作，從來都不覺得日本人對台灣人友善」、「真的拜託台灣人對日本濾鏡關掉好嗎」、「中國大陸人對台灣人的友善程度，絕對遠超過日本人對台灣人」、「日本人看台灣人，感覺就是台灣人看外勞一樣」、「日本人本來就崇洋媚外」、「其實去日本玩，我個人的經驗，一開始先講英文，讓對方知道你是講英文的外國人，過後再參雜一些日文，他們會比較友善」、「日本人自視比其他亞洲人優越」、「終於有人說真沒有濾鏡的日本真實話」。



