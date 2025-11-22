赴日榜單台竟是「這排名」 他驚：台灣才多少人！
生活中心／尤乃妍報導
一名網友於PTT上發文分享，台灣人實在太愛去日本。看了日本政府統計的9月赴日旅遊國家發現，台灣竟然排名第3！跟第1名中國78萬人比起來只差了20萬，讓他不禁驚呼「台灣才多少人！」甚至預估今年台灣人到日本旅遊的人數可能破650萬，等於每4人就有1人去日本玩。
台灣9月赴日旅遊人數竟達52萬人。（示意圖，非關此新聞／擷取自FlightAware網站）
近日一名網友在PTT上分享，他發現台灣人喜愛去日本的程度竟牌世界第3，根據日本政府統計的9月赴日旅遊人數，台灣就有52萬人，與第1名中國的78萬人僅差20萬。原PO認為，台灣人口與中國人口相差甚遠，卻可以排在第3實在「很可怕」，幾乎每4人就有1人去日本。
日本旅遊基本上中文都可以通，且許多招牌、菜單都有漢字。（示意圖，非關此新聞／民視新聞網）
另外原PO也提到近日不斷被討論的國旅話題，詢問網友台灣人這麼愛去日本，「國旅真的沒救了嗎？」許多留言紛紛表示「國旅的交通費也不便宜欸 有時候都可以買打折機票飛出去了」、「現在國旅都當天來回」、「光是沿路測速照相就不想開車了」、「近啊，不去白不去」。也有網友解釋，因為日本旅遊幾乎講中文各大景點都可以通，生活型態也相近，就算是自助旅行也毫無難度。但是詳細計算日本幣值以及通膨問題，連去沖繩機票都要上萬，說便宜也沒有真的很便宜。
原文出處：台灣人有多愛去日本？最愛赴日榜單台竟是「這排名」單月高達52萬
更多民視新聞報導
透視新聞／中國警告「勿赴日旅遊」後再出招？高市內閣神回覆：過度依賴中國是風險
黃捷曬巧克力挺高市早苗 「1亮點」曝光掀暴動！
日本5天4夜賞楓泡湯攏系假! 基隆26人遭詐損失近百萬
其他人也在看
高市早苗仍有意推進「日中戰略互惠關係」 中方：先撤回台灣有事發言
日本首相高市早苗7日在國會答詢時的「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，她今天（11/21）對此表示，政府的立場是一貫的，與中國建立「戰略互惠關係」的大方向也沒有改變。太報 ・ 1 天前
78歲日本醫曬台國旗「喊這句」！台大醫：秒落淚
生活中心／饒婉馨報導日本新任首相高市早苗先前因「台灣有事」的言論，展現出力挺台灣的明確立場，讓中國外交部極為不滿，也做出相對應的舉動反擊。有一名台大醫生發文分享，「看到一位教授貼文寫下：如果台灣有事，義勇軍集結起來的話，我會去參加義勇軍」，讓他感動到落淚。民視 ・ 1 天前
中國封殺日水產惹火！日學者籲3招反制 「最狠一招」台灣成關鍵籌碼
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本首相高市早苗因表態「台灣有事」言論，引發中日外交危機，中國不僅斥日本「粗暴干涉內政」，更呼籲國人不要前往日本旅...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
陸郵輪取消赴日行程「改去這國家」 陸客吐氛圍：誰去日本就是叛徒
報導指出，這試爭端起於日本新任首相高市早苗近日在國會發言指出，若中國對台灣採取軍事行動並威脅日本，「可能引發軍事回應」。相關言論引起北京強烈不滿，也讓原本大批規劃赴日的中國旅客開始轉向。多家旅遊與港務代理業者證實，中國郵輪正集體重新規劃航程。根據南韓濟州...CTWANT ・ 14 小時前
中日關係緊張 日團柚子取消上海、台灣巡演 多名藝人行程受影響
日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」的言論，導致近期日本與中國外交關係緊張，有多組日本音樂人、偶像在中國的活動受到影響，其中日本雙人組合柚子今天宣布，原訂於12月在上海、香港、台灣舉行的巡演皆全部取消。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
台灣跟日本以前沒這麼好！他憶14年前這一事：震驚了日本人
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德昨（20）日午間貼出午餐照，是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發廣大迴響。資深媒體人黃暐瀚就談到「其實，台灣跟日本以前也沒現在這麼好」，關鍵轉折點就是在「2011年311大地震」以及「安倍晉三上台」之後。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
54萬中國人怒退赴日機票！「南韓人反應」網笑翻
生活中心／李筱舲報導日本首相高市早苗近日在國會強調「台灣有事即日本有事」，引發中國強烈反彈。隨著兩國外交緊張升級，中國多家航空出現大規模「赴日機票退訂潮」，取消量已突破54萬件。近期，粉專「不奇而遇Steven & Sia」分享了他們在南韓地鐵上聽到兩名南韓乘客討論此事，其中一人無奈地說：「所以現在他們都往韓國來了。」讓原PO站在一旁差點忍不住笑出來。民視 ・ 12 小時前
府城歷史地標大東門、大南門修復動土 2028年重現風華
國定古蹟台灣府城大東門、大南門修復工程今（22）日正式動土，總經費5560萬元，由文化部補助65%、市府負擔35%，預計2028年1月完工。南市副市長葉澤山主持開工典禮，宣布這項攸關府城文化地景的重要工程正式啟動。葉澤山表示，大東門與大南門是府城最具象徵性的歷史地標，自清代以來見證台南城市發展，是許自由時報 ・ 17 小時前
台股急漲急跌 富喬爆違約交割1255萬元
（中央社記者何秀玲台北21日電）台股本週震盪劇烈，櫃買中心今天公告大額違約交割案，由2家券商通報PCB股富喬違約交割事件，金額新台幣1255.72萬元，為今年上櫃公司第11起違約交割案。中央社 ・ 1 天前
「居民凌晨被淒厲慘叫聲嚇醒」30歲男冷到躲垃圾箱…遭誤扔進垃圾壓縮機 6天後傷重離世
一名無家可歸的30 歲男子因在英國北安普頓市（Northampton）的垃圾箱內避寒，被清晨進行收運工作的垃圾車誤收，最終在壓縮過程中重傷，送醫多日後仍宣告不治，引發當地對街友居住安全的討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
荷學者：未來教學是人與AI協作 教師不會被替代
（中央社記者陳至中台北22日電）黃昆輝基金會今天舉辦「2025教育政策研討會」，聚焦在AI時代的教育革新。發表主題演講的荷蘭學者指出，未來教學是人與AI混合協作，教師的角色不會被替代，而是被增強。中央社 ・ 17 小時前
赴日須注意！日本流感亮警報 林氏璧示警：24地警戒「地圖一片紅通通」
遊日達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至11月16日止的一週，全日本超過3000家醫療機構通報的流感患者人數為14萬5526名，是前一週的1.7倍。與此同時，每家醫療機構平均通報患者數為37.73人，是2025年度首次超過了30...CTWANT ・ 9 小時前
想超車？20歲海巡署士兵「滑車底遭輾」 搶救20天後亡
花蓮一起嚴重車禍意外，20歲海巡署士兵疑似在汽車左轉時想超車，卻反應不及連人帶車滑進車底遭輾斃！莊姓士兵送醫後，全身多處擦挫傷、骨盆骨折及腦出血，雖緊急搶救生命跡象一度穩定，但20天後仍宣告不治。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
只要10元！超商1款飲料「40年沒漲價」 一票人推爆：良心商品
近年來隨著物價高漲，不少手搖飲與超商飲品紛紛調整價格，然而，近日一名網友卻在超商意外發現1款鋁箔包裝飲品仍維持10元價格，成為超商裡最便宜的選擇，讓他驚喜不已。貼文引起廣大迴響。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少
生活中心／李明融報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國強烈反彈，甚至上演兩國的外交危機，中國14日起呼籲人民暫勿赴日，就算是買好機票的民眾也要求取消，導致多家中國航空公司出現大規模的退票潮，至今取消已超過54萬件，可能會讓日本觀光收入損失高達1兆7900億日圓（約新台幣3526億元）；對此，財經網美胡采蘋就好奇，「真的有因為機票取消中國觀光客而減少嗎？現在日本的人潮如何？」，貼文底下一票人留言直呼中國人真的變少了，當地現況曝光。民視 ・ 12 小時前
中國「閃電再封」日水產 日料業者嘆生意像坐雲霄飛車
日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，中國接連祭出旅遊禁令、暫停日本水產進口等反制措施，導致中日兩國關係持續緊張，首當其衝的，是在中國的日式餐廳。中國曾因2023年福島核處理水排放全面禁止日本水產品進口，雙方雖經協商於今年6月達成共識，分階段恢復進口除特定都縣外的水產品，並於本月5日重啟部分出口。然而，就在這項曙光出現不久，中方卻於11月19日再次暫停日本水產品進口，業者好不容易盼到當局放寬進口日本水產品，因外交風波再度破局。鏡新聞 ・ 1 天前
日本住宿降價？旅遊達人點名東京3處現降幅
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近期「台灣有事」發言，引發中日兩國關係緊張，中國外交部呼籲公民暫時避免前往日本旅遊，讓旅客紛紛退定行程，連帶讓日本旅遊「變便宜」。日本旅遊達人林氏璧表示，東京...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗 反對派想與台復交
宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，兩岸外交路線成為選戰核心議題。自卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、轉向中國建交後，宏國多項產業承受嚴重衝擊，社會不滿度急遽升高，2名反對派總統候選人因而在選戰中主張「與台灣恢復邦交」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
金馬62／評審團內幕曝！范冰冰險勝她1票奪影后 女配15票全拿壓倒勝利
第62屆金馬獎昨（22）日在台北流行音樂中心落幕，本屆評審團主席由資深剪輯師廖慶松擔任，率領林嘉欣、秦鼎昌、黃信堯、林書宇等 15 位評審，於典禮當天密集討論並投票選出所有得主。金馬執委會執行長聞天祥稍早受訪，也罕見揭露今年的「遺珠與險勝」內幕。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前