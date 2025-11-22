赴日榜單台竟是「這排名」 他驚：台灣才多少人！

生活中心／尤乃妍報導

一名網友於PTT上發文分享，台灣人實在太愛去日本。看了日本政府統計的9月赴日旅遊國家發現，台灣竟然排名第3！跟第1名中國78萬人比起來只差了20萬，讓他不禁驚呼「台灣才多少人！」甚至預估今年台灣人到日本旅遊的人數可能破650萬，等於每4人就有1人去日本玩。





台灣人有多愛去日本？最愛赴日榜單台竟是「這排名」單月就達52萬

台灣9月赴日旅遊人數竟達52萬人。（示意圖，非關此新聞／擷取自FlightAware網站）

近日一名網友在PTT上分享，他發現台灣人喜愛去日本的程度竟牌世界第3，根據日本政府統計的9月赴日旅遊人數，台灣就有52萬人，與第1名中國的78萬人僅差20萬。原PO認為，台灣人口與中國人口相差甚遠，卻可以排在第3實在「很可怕」，幾乎每4人就有1人去日本。

日本旅遊基本上中文都可以通，且許多招牌、菜單都有漢字。（示意圖，非關此新聞／民視新聞網）

另外原PO也提到近日不斷被討論的國旅話題，詢問網友台灣人這麼愛去日本，「國旅真的沒救了嗎？」許多留言紛紛表示「國旅的交通費也不便宜欸 有時候都可以買打折機票飛出去了」、「現在國旅都當天來回」、「光是沿路測速照相就不想開車了」、「近啊，不去白不去」。也有網友解釋，因為日本旅遊幾乎講中文各大景點都可以通，生活型態也相近，就算是自助旅行也毫無難度。但是詳細計算日本幣值以及通膨問題，連去沖繩機票都要上萬，說便宜也沒有真的很便宜。

