赴日機票取消破54萬件！中國國際航空「又削減航班」衝擊恐擴大

日本首相高市早苗7日發表了類似「台灣有事即日本有事」的政治語言，引發北京強烈反彈。大陸外交部14日呼籲中國公民避免赴日旅遊；陸教育部16日也接著發布留學預警。在此背景下，中國大型航空公司宣布，從本月月底起將減少部分航班，包括往返大阪與上海的航線。

據《日本放送協會》報導，根據中國國有大型航空公司「中國國際航空」（Air China）的說法，往返大阪與上海航線將從本月30日起至明年3月下旬為止，從目前每週21班往返減少為16班。此外，東京與重慶之間的航班，也將從下月1日起至明年3月下旬為止，從目前每週7班往返減少為4班。

航空公司解釋原因是機隊調度因素，但也可能受到中國政府呼籲民眾避免赴日的影響。在中國政府的呼籲後，多家中國航空公司已開始提供中日航線的免費改票與退票服務。

中國國家電視台「中國中央電視台」（CCTV）報導，自本月15日以來，前往日本的機票取消量已超過54萬件，而此次減班可能使影響進一步擴大。

據悉，高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」時，已經卸下內閣總理大臣。因此高市早苗可說是首位在任內發表「台灣有事論」的日相。

對此，大陸外交部認為高市公然在國會發表涉台露骨挑釁言論。外交部發言人林劍也於14日指出：「日本的這些行動不可避免地引發其亞洲鄰國及國際社會的強烈質疑與關切。」

北京為此也陸續祭出多項反制措施，逼迫高市早苗撤回言論。首先是大陸外交部14日呼籲中國公民避免赴日旅遊。接著陸海事局15日預告，將於17日至19日在黃海中部的部分海域進行「實彈射擊訓練」，隨後又將演習時間從3天延長為8天。

陸教育部16日也發布留學預警，建議公民謹慎規劃赴日留學安排，並在19日通知日本，將暫時停止受理日本水產品的進口申請。

