赴日沒穿發熱衣！一票搭機回台凍爆 日大胃女王驚：沒想到在台灣喊冷

生活中心／許智超報導

近日大陸冷氣團發威，讓整個台灣凍到狂發抖。（圖／資料照）

原本有不少人質疑今年是否為暖冬，沒想到近日大陸冷氣團發威，讓整個台灣凍到狂發抖。對此，就有網友提到，他到日本旅遊5天完全沒有穿上發熱衣，但一回到台灣就穿起來禦寒，貼文一出，立刻引發大批網友共鳴，「這是真的！在日本發熱衣沒拿出來過」。不僅如此，連身為北海道人的日本知名大胃女王「Angela佐藤」都直呼台灣好冷！

原PO在Threads發文說，他到日本旅遊5天，發現似乎沒有想像中的冷，讓他直呼「發熱衣白帶了」，沒想到的是，他搭機回到台灣竟然超級冷，於是趕緊穿上發熱衣禦寒。

貼文曝光後，網友們都表示認同，指台灣的濕氣才是大魔王，「真的，在日本完全勇到不行，大家都在關心去日本冷不冷，統一回覆：台灣更冷」、「上禮拜去結果完全沒穿到發熱衣，一回台灣直接冷到感冒，日本0度我活蹦亂跳，台灣19度我皮皮挫」、「這是真的！在日本發熱衣沒拿出來過」、「北海道零下幾度依然每天自在逛街，只要不颳風就不冷，回台南這兩天冷死」。

另外，人正在台灣的日本大胃女王「Angela佐藤」日前也發文直呼，「沒想到有一天，北海道人會在台灣喊冷」，台灣粉絲也紛紛回應，「趕快趁這時候去吃薑母鴨、羊肉爐」、「北海道是慢慢變冷，台灣是打開冰箱把人塞進去的變冷」、「台灣的濕冷和北海道的乾冷不是同一等級的」、「我也住過北海道，但是全世界最冷冬天依然是台北穩坐第一名」、「台灣濕冷，日本是乾冷，體感溫度不一樣」。另外有網友說「被台灣冬天的寒流魔法攻擊了」，她也笑回「北海道應該更冷，哈哈。」

