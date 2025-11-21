赴日泡湯要注意！歐陽靖曝「日本泡湯3等級」 這類才允刺青者入內

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

許多人赴日旅遊最愛去泡湯，但多數浴池或溫泉館卻不歡迎刺青者。對此，女星歐陽靖就分享了「日本泡湯3等級」，當中的「錢湯」是唯一能接受刺青客人光臨的類別，其餘2種則是完全謝絕，提供給旅客參考。

歐陽靖時常拍片紀錄生活，日前與兒子「新醬」飛去日本鳥取縣旅遊，當中有去泡湯，因此也科普了日本泡湯的知識，提到分為3等級，依序是最平價的「錢湯」、中階的「超級錢湯」，以及最高級昂貴的「溫泉」。

歐陽靖介紹，「錢湯」的水質通常是自來水，有時候會加入微電流或泡泡，讓水更有變化，也有少數浴池使用天然溫泉水源。因為入浴料便宜，就算是全身刺青也能入場。

「超級錢湯」類似台灣的「SPA水療中心」，水質通常也是自來水，但會多了很多那種SPA水柱等水療設施，設備也會比較豐富，甚至有些裡面還會有餐廳或者提供過夜，變成溫泉旅館，但不歡迎刺青者入內。

至於「溫泉」，歐陽靖說，在日本能寫出溫泉就代表泉質是天然溫泉，而且具有療效，因此門票也是最貴，溫泉規定也最嚴格，同樣不允許刺青者進入。歐陽靖也透露，直到現在日本對於刺青的認知，就是黑道、暴力團，形象比較差。

