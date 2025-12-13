赴日泡湯遭短髮男闖入！自稱「偽娘」3舉動露餡了 她崩潰：全被看光了

生活中心／彭淇昀報導

出門在外要小心！近日一位女網友表示，日前她赴日旅遊前往四國的飯店泡女湯，中途竟有一名自稱「偽娘」的男性闖入，泡湯時不斷換位置，且走路一直拿毛巾遮下體，行為相當怪異。飯店報警後，確認是一名男性，讓她相當傻眼，「我跟其他在場的女生都已經被看光了」。

原PO赴日泡湯，竟遭到自稱「偽娘」的男子闖入偷窺。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文表示，她近日赴日旅遊，跟團前往四國，入住當地一間知名溫泉飯店，期間住房體驗都還不錯，直到入住第4天，她在晚上9點至9點40分去泡湯，發現女湯竟然有一名自稱「偽娘」的人闖入，「留著到肩膀短髮的日本年輕男子闖入，但實際是到處亂看的色狼，因為他一直變換洗澡跟泡湯的位置，還帶著黑框眼鏡到處看，而且我還跟他一起泡露天浴池，還對到眼，現在想起來超級不舒服」。

原PO起初認為只是長得比較中性的女生，直到其他團的女團員發現他沒有胸部，加上走路一直拿毛巾遮下體，感覺人怪怪的，後來去跟工作人員反應，抓到犯人後並確認是一位男生，不過讓她有點錯愕的是，「飯店雖然有報警，說做筆錄到凌晨2點，但然後咧？我想也只是對他做做筆錄而已，再加飯店經理口頭道歉，說這不能防範，飯店不能對每位旅客做檢查」。

經歷此事件後，原PO提醒，「只能說各位去日本泡溫泉的女生要小心，去泡湯的時候注意有沒有可疑人士，因為飯店人員只能說這無法百分之百防範喔，我們只能自己當柯南，但我跟其他在場的女生都已經被看光了」。

不過根據日本當地媒體報導，厚生勞動省過去指出，公共浴池和酒店設施會繼續根據「生理特徵」區分男女，禁止男女混浴，且日本法規《公共浴池衛生管理準則》和《旅館業衛生》均規定「7歲左右及以上的男女不得混浴」。

