生活中心／于士宸報導

日本青森縣外海於前日（8）晚間11時左右發生規模7.5強震，最高震度達到6強，氣象廳還一度針對北海道和東北地區，發布海嘯警報。然而，事發當時前新聞主播林旼叡人剛好在青森旅遊、入住溫泉飯店，他當天也在臉書曬出影片，分享地震時的情況，坦言自己與朋友因措手不及而「裸體狼狽逃跑」，形容這幾乎是人生中遇過最強的一場地震，回憶起當下的情況彷彿重現動漫《進擊的巨人》場景。





前新聞主播林旼叡與朋友到青森泡湯，卻遇上規模7.5強震，讓兩人不知所措的「裸體逃跑」。（圖／翻攝自林旼叡yy生活誌臉書）

前新聞主播林旼叡日前前往青森展開泡湯之旅，卻在8日意外遇上規模7.5強震。他當天在臉書上分享一段影片，回顧地震當下的驚險時刻。林旼叡表示，當時他和朋友正待在戶外大浴池泡湯，原本只是想放鬆、欣賞風景，突然卻感到劇烈搖晃，而且愈搖愈強。由於入住的飯店就位在震央青森一帶，警報聲也不斷響起，讓兩人瞬間慌了手腳，只能立刻從池中跳起狂奔，衣服完全來不及穿。加上溫泉區地面濕滑、行走不便，逃跑過程顯得相當狼狽，甚至還差點滑倒。





林旼叡還原當下逃跑場景，直呼狼狽到像《進擊的巨人》場景。（圖／翻攝自林旼叡yy生活誌臉書）





一連串驚險逃跑事跡結束後，林旼叡才與朋友回到房間觀看新聞，所幸無發生危險，也讓林旼叡鬆一口氣，同時表示希望在東北的大家注意自身安全，平安第一。影片曝光後，立刻引來網友關心，留言「好恐怖⋯還好你們都平安沒事」、「解鎖全裸的奔跑的人生」、「哇！一切要小心，平安最重要」、「好家在沒事」、「天祐日本」、「平安！注意餘震」。





日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5的強震，強烈的搖晃造成災情。（圖／翻攝自Ｘ）





原文出處：赴日泡湯「遇7.5強震」！前主播竟「全裸狂奔」保命：像進擊的巨人…

