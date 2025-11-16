赴日注意流感！ 醫師建議：過年出國先打流感疫苗
台北市 / 綜合報導
近期天氣開始明顯轉涼，換季期要特別注意身體狀況，而在日本流感也正在流行期間。
不少人分享從日本回來之後，就確診流感，就有醫師在社群上分享，近期來診所要自費打流感疫苗，大部分都說過一陣子要去日本，為了安全起見，先打流感疫苗。並分享以往流感大流行，時間會在農曆過年南北大交流，但今年在9月初開學時就有一波大流行，也提醒如果接下來農曆過年要出國旅遊，就建議大家先施打流感疫苗。
