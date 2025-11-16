赴日注意流感！ 醫師建議：過年出國先打流感疫苗

中央自11月12日起提供Novavax JN.1新冠疫苗，專為不適合接種mRNA疫苗者設計，12歲以上的10類公費對象，尚未接種莫德納LP.8.1者皆可選擇接種。現有兩種安全有效的公費新冠疫苗可供選擇，分別為莫德納LP.8.1和Novavax JN.1，並提供給年滿12歲以上尚未接種的公費對象。中市府為鼓勵高風險族群接種流感及新冠疫苗，將於11月16日至11月30日舉辦第二波「打疫苗送好禮」活動，65歲以上及入學前幼童至各區衛生所接種疫苗可獲精美禮品，數量有限，送完為止。衛生局表示，市府為鼓勵高風險族群接種流感及新冠疫苗，第一波打疫苗送好禮活動廣獲好評，目前將持續辦理，第二階段自114年11月16日至同年11月30日止，65歲以上民眾及入學前幼童(新冠疫苗為6個月至5歲)，凡於台中市各區衛生所疫苗門診完成流感或新冠疫苗接種，可獲得精美生活好禮一份，數量有限，送完為止，請公費對象備妥健保卡(學齡前幼兒亦需攜帶兒童健康手冊)儘速接種。50歲以上民眾，及入學前(新冠疫苗為滿6個月至5歲)幼兒符合公費接種對象可運用台中市疫苗預約平台線上預約接種( https://gov.tw/hhv )，其他

台灣好新聞 ・ 1 天前