赴日注意！九州櫻島火山凌晨起連環爆發 週邊區域恐受影響

即時中心／林耿郁報導

日本鹿兒島縣櫻島火山，今（16）天凌晨至上午間多次發生「爆發性」噴火，火山灰最高衝上4,400公尺高空；氣象廳預測，接下來櫻島附近恐有「大量」降灰，提醒居民加強防護，並注意行車安全。

出遊注意！綜合日媒報導，櫻島南岳火山口從凌晨起，發生一系列噴火；這是從去（2024）年10月18日以來，時隔一年多再次噴發。

在爆發後，火山灰飛至約2,500公尺高空，且有大型噴石飛散至火口約300公尺處，顯見爆發有一定威力；隨後火山灰煙向隨風朝東北方飄散，預估在櫻島週邊形成明顯可見的降灰。

氣象廳提醒，民眾外出時應攜帶雨傘或口罩；汽車駕駛人行經降灰區段時需減速行駛，留意視線不佳的安全風險。

不只櫻島 週邊區域亦受火山灰影響

除櫻島島內外，霧島市、姶良市、曽於市，以及宮崎縣都城市、小林市與高原町等地，也可能出現「少量」降灰；氣象廳發布「降灰預報」提醒民眾注意。

櫻島從16日凌晨至清晨間噴發頻繁，其中清晨1時左右的噴煙最高達4,400公尺，約2時30分的噴發亦有3,700公尺高。

目前氣象廳維持噴火「3級警戒」，呼籲民眾避免進入南岳山頂火口、昭和火口周邊約2公里範圍，以防遭噴石及岩漿危害。

（姶，讀音ㄜˋ或ㄧㄚˋ，「女」的異體字。）





