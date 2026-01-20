赴日注意！作家點名「這些地方」下雪像災難：殺氣非常重 過來人秒懂

日本氣象廳與國土交通省昨天（19日）發布警示，預估週三（21日）起至下週日（25日），日本海一側地區將出現長時間、廣範圍的「警報級」大雪。（圖／達志／美聯社）

日本氣象廳與國土交通省昨天（19日）發布警示，預估週三（21日）起至下週日（25日），日本海一側地區將出現長時間、廣範圍的「警報級」大雪，預測降雪量恐達「數年一見」的罕見等級。對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」發文提醒，若日本大城市積雪，交通可能陷入混亂，「大家殺氣非常嚴重」。

「日本人的歐吉桑」今天（20日）在臉書發文喊話，這幾天去日本旅遊的人要小心，因為根據天氣預報，日本多地近日有大規模降雪，「日本大城市的下雪就是簡直像災害一樣超恐怖的！如果日本大城市下雪會積雪的話，飛機，電車，巴士會誤點（偶爾甚至取消幾個小時），計程車永遠找不到，馬路，高速公路會塞車好久」。

他提到，下雪除了會造成交通混亂，飯店也會馬上客滿，到處都有走路摔倒的人，車站更是擠滿生氣到瘋狂的上班族，導致大家殺氣非常重。「日本人的歐吉桑」提醒，東北地區和北海道每年都會下雪，大家已經習慣，所以不用太擔心，「但大城市的下雪就是例外的，會引起亂七八糟的狀況，真的簡直像發生災害一樣混亂」。

話題引發討論，不少網友留言「剛從札幌要去山形，一堆飛機都取消了」、「有一年在京都遇到大雪，公車輪胎打滑停駛，交通打死結，最後是走好久的路回去飯店」、「剛從北海道的上一波寒流回來哈哈哈，完全可以想像東京大阪那種對積雪抵抗力＝零的大城市遇到大雪會有多慘」。

