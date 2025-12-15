赴日注意！北海道暴雪！新千歲機場取消至少129航班

北海道下大雪，嚴重衝擊交通運輸，不少航班也受到影響。（示意圖／Pexels）





最近有要前往日本的旅客要留意了，由於低氣壓的影響，北海道下大雪，嚴重衝擊交通運輸，不少航班也受到影響。

一早大雪紛飛，視線所及一片白茫茫，北海道的這個社區幾乎被厚雪覆蓋。強風中夾帶著大顆雪花，連行人穿越道，都被積雪完全覆蓋，看不見了。

北海道帶廣市出現了本季最低溫，零下11.3度，積雪更是達到40公分，刷新本季新高，而這場暴風雪也衝擊到交通，北海道新千歲機場已經有129班航班取消。

來自札幌觀光客：「其實今天原本想開車來的，但想說雪太大，怕出意外，就改搭巴士。」

不只北海道，東京也相當寒冷，出現類似下雪的情況，而關東各地是普遍下起的大雨。

久違地下起了雨，氣溫也偏低，冷到如果沒有戴手套，手指就會凍僵。

氣象廳提醒，這波低氣壓移動速度快，各地出現了天氣惡化的情況，呼籲民眾外出要留意最新天氣情況，以及交通行程。

