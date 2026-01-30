赴日注意！台灣虎航夏季大砍班 影響航班一次看

台灣虎航近期傳出頻繁砍班。資料照片



今年夏天計畫要赴日旅遊的民眾注意！台灣虎航近日被發現無預警大幅調整夏季航班，且多數集中在日本航線。旅遊部落客彙整網友回報與虎航官網時刻表後指出，受影響航班數已超過100個，時間橫跨今年3月至5月，部分甚至延續至10月，消息曝光後在網路上引發討論。

旅遊部落客「傑西大叔 x 這裡胡說」今（1/30）日凌晨在臉書指出，虎航突然取消大量4、5月航班，主要影響航點包括北海道新千歲、東京成田、仙台、花卷、新潟等日本城市，其中不乏賞櫻旺季時段。貼文曝光後，不少網友紛紛檢查信箱或登入官網，才發現自己已收到航班取消通知，直呼行程全被打亂。

廣告 廣告

不少網友在PTT留言抱怨，「促銷完就砍是什麼神操作」、「我的IT228就被取消了，看來連假還是乖乖待在家」、「黃金周剛好遇到北海道開花，要賠慘了」、「廉價航空的玩法，傳統航空的價格」，也有人提醒尚未出發的旅客，務必盡快確認是否受到影響。

對此，台灣虎航發布聲明說明，近期因應內部機隊管理與人力調度需求，已主動刪減部分夏季航班，公司始終將「飛安第一」視為營運不可妥協的核心原則。虎航表示，為確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態，採取更嚴格的管理與資源調度措施，因此調整部分航班規劃，對因此造成部分旅客不便，致上最誠摯的歉意，並呼籲旅客留意實際收到的航班異動或取消通知。

根據虎航公開的航班時刻資訊，受影響的日本航線與時間如下：

台北（桃園）—札幌（新千歲）

IT234／IT235：

2026年4月9至10日、15日、19至20日、23日、29日；

5月8日、10至11日、13日、21至22日、25日、27日、29日、31日取消。

台北（桃園）—花卷

IT258／IT259：

2026年4月25日至5月6日取消。

台北（桃園）—仙台

IT254／IT255：

2026年4月26日至5月7日取消。

台北（桃園）—新潟

IT228／IT229：

2026年4月24日至5月4日取消。

台北（桃園）—東京（成田）

IT200／IT201：

2026年5月31日、6月25日、7月21日、10月13日取消。

IT202／IT203：

2026年5月8日、6月26日、7月13日、17日、20日、31日，以及10月2日、14日取消。

IT700／IT701：

2026年5月10日、26日、28日，以及7月5日、26日取消。

虎航提醒，若旅客遇到航班異動或取消情況，應以官方通知信件為準，並儘速留意後續處理方式。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬