赴日注意！日本大雪警報 新千歲機場17航班取消
受到強烈冷空氣影響，日本多地降下大雪，日本氣象廳今（8）日一早也發布大雪警報及注意報，氣象預報士植松愛實指出，日本海側可能會出現「警報級大雪及暴風雪」，影響恐持續到12日。準備要赴日旅遊的民眾，請務必留意天氣資訊。
綜合日媒報導，北海道新千歲機場因暴風雪影響，17架航班被迫取消，青森的積雪深度更是達到66公分，東京都也飄起雪來，車輛的擋風玻璃、道路都開始結冰，日本氣象廳提醒，這波寒流影響範圍從北日本延伸到東日本，堪稱入冬最強冷空氣，伴隨強風吹拂，體感溫度可能會更低。
日本氣象廳警報‧注意報範圍
大雪警報：北海道地方北西部
大雪注意報：北海道地方北西部及南西部、東北地方北部及南部、北陸地方東部及西部、甲信地方、關東地方。
暴風雪注意報：北海道地方北西部至東北、中國地方。
