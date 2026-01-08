赴日注意！日本大雪警報 新千歲機場17航班取消

日本多地下起大雪。（示意圖／pexels）





受到強烈冷空氣影響，日本多地降下大雪，日本氣象廳今（8）日一早也發布大雪警報及注意報，氣象預報士植松愛實指出，日本海側可能會出現「警報級大雪及暴風雪」，影響恐持續到12日。準備要赴日旅遊的民眾，請務必留意天氣資訊。

綜合日媒報導，北海道新千歲機場因暴風雪影響，17架航班被迫取消，青森的積雪深度更是達到66公分，東京都也飄起雪來，車輛的擋風玻璃、道路都開始結冰，日本氣象廳提醒，這波寒流影響範圍從北日本延伸到東日本，堪稱入冬最強冷空氣，伴隨強風吹拂，體感溫度可能會更低。

日本氣象廳警報‧注意報範圍

大雪警報：北海道地方北西部

廣告 廣告

大雪注意報：北海道地方北西部及南西部、東北地方北部及南部、北陸地方東部及西部、甲信地方、關東地方。

暴風雪注意報：北海道地方北西部至東北、中國地方。

更多東森新聞報導

最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

武嶺追雪亂象多 遊客冒險爬山壁拍美照

現在還來得及！武嶺、太平山成銀白世界 預計這時降雪

