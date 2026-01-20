赴日注意！日本暴風雪警報 範圍曝光

日本氣象廳發布暴風雪警報。（圖／日本氣象廳）





日本迎來霸王級寒流，氣象廳示警，21日起日本海側可能會出現警報級大雪，預計會持續5日以上，是這些年來影響時間數一數二長的寒流。在強冷空氣正式襲擊日本前，今（20）日多地就已下起大雪，日本氣象廳也在中午發布暴風雪、大雪警報及注意報，範圍從北海道到東北地區，近日要前往日本旅遊的民眾請多加留意。

日本氣象廳於當地時間中午12時45分發布暴風雪警報，範圍包含北海道南西部、東北的岩手縣及宮城縣；暴風雪注意報則是涵蓋北海道北西部、東部、南西部，以及東北青森、秋田、新潟、福島，北陸地方的石川縣、關西地區的京都及兵庫。

廣告 廣告

此外，氣象廳也對北海道東部發布大雪警報，另對北海道北西部及南西部、東北及北陸地方發布大雪注意報。提醒近日要前往日本的民眾，多加留意天氣狀況。

更多東森新聞報導

台北飛往關西！「捷星日本」客機加壓異常緊急降落

赴日韓注意！日本遇警報級大雪 南韓迎最強寒流

WBC／又被看沒有？台灣熱身賽打日本二軍引熱議

