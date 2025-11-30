赴日注意！日本流感爆發 單週破19萬例

▲日本口罩令解除首日，絕大多數外出通勤的民眾仍繼續配戴。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本近來流感疫情嚴峻，光是在一周內，全日本醫療機構回報流感患者人數超過19萬人，比起前一週增加約1.35倍，疫情擴散速度比去年快約一個月。特別是本季兒童感染者明顯偏多，專家呼籲在學校加強通風、人潮擁擠處配戴口罩等防疫措施。

根據日本放送協會（NHK）報導，國立健康危機管理研究機構等單位統計，截至本月23日的一週內，全國3000多家醫療機構回報的流感患者人數為19萬6895人，比前一週增加約1.35倍。

平均每間醫療機構的患者數也突破50大關，達到51.12人，是本季首次超過50人，流感流行的速度比去年提早了約一個月。

特別是本季流感在兒童族群中傳播迅速。根據厚生勞動省等單位的數據，在能區分年齡層患者數的本月9日為止的一週內，全國定點醫療機構報告的8萬4183名流感患者中，約80%，即6萬7150人是20歲以下的未成年人。

日本小兒感染症學會理事長、新潟大學醫學部教授齋藤昭彥表示：「在埼玉縣和東京都等地，收治兒童專科病房的住院兒童人數增加，有些醫療機構的病床已經告急。」更嚴重的是，同時也出現兒童因罹患流感腦炎等而重症化的個案。

齋藤昭彥呼籲除了在集體活動時間較長的學校等地加強通風、在人多場所佩戴口罩和勤洗手等防疫措施外，也希望民眾考慮接種疫苗，以降低重症化風險。

