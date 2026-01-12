赴日注意！日本通報「蜱蟲病」創歷史新高 恐致器官衰竭亡

日本近年以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情快速擴散。日本國立健康危機管理研究機構公布最新速報數據顯示，2025年全國SFTS通報患者達191人，較2023年增加50人以上，刷新歷史紀錄。這種經帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，甚至有致死風險。

日本蜱蟲並通報創歷史新高，並首度蔓延至關東地區。（圖／資料照）

通報病例遍及32個都道府縣，高知縣以15人居冠，靜岡縣與大分縣各13人次之，長崎縣12人，佐賀縣與熊本縣各11人，兵庫縣10人。值得關注的是，北海道、茨城縣、栃木縣和神奈川縣等地近來首度確認感染案例，顯示疫情正逐步向東日本擴散。

根據《日本放送協會》(NHK)報導，神奈川縣政府去年7月17日證實，松田町一名60多歲女性感染SFTS，經調查研判為在住家周邊感染，成為縣內及關東地區首起確認病例。該名女子6月下旬出現發燒、腹瀉等症狀後住院，經縣衛生研究所基因檢測確認為陽性。

《朝日新聞》指出，後續追查感染途徑，推測該名女性是在附近農田工作、除草時遭蜱蟲叮咬。神奈川縣政府表示，SFTS重症化後致死率超過一成，截至去年4月底，日本國內累計已有117人死亡。所幸該名女性目前已出院，病情持續好轉。

專家提醒，每年約從3月起病例開始增加，民眾從事戶外活動時，應穿著不露出肌膚的衣物並使用防蟲用品。若遭蜱蟲叮咬，切勿強行拔除，應盡速就醫，以降低重症風險。

