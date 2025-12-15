赴日注意！暴風雪衝擊北海道陸空交通 一度近2萬戶停電

2025年12月15日，札幌氣象單位預測，北海道將出現伴隨下雪與強風的暴風雪；圖為台灣遊客13日攝於北海道美瑛往青池途中。讀者提供



日本北海道今日（12/15）受到快速增強的低氣壓影響，部分地區積雪將近90公分，最大瞬間風速達到每秒40.5公尺的非常危險程度，強風暴雪更導致東北部與東部為主的地區約1萬9400多戶停電，多個航班、列車被迫取消及停駛。

日本放送協會（NHK）報導，北海道根室的中標津町在日本時間上午9時30分（台灣時間上午8時30分）左右，觀測到最大瞬間風速達到每秒40.5公尺，當地氣象台發出警告，在戶外的活動非常危險。截至上午11時，北海道網走市亦測得每秒31.4公尺的最大瞬間風速。

而在過去24小時內，北海道鄂霍次克海和太平洋沿岸地區普遍下起大雪，部分地區降雪量達50至70公分。截至上午11時，網走市積雪厚度已達89公分，釧路市阿寒湖沿岸則有73公分積雪，帶廣市為53公分，部分地區積雪厚度超過平均水準的3倍。

北海道電力公司表示，截至今日上午11時，受暴風雪衝擊，北海道已有超過1萬4300戶停電，此前一度高達1萬9400多戶受影響。由於天氣惡劣，工程無法開工，部分地區甚至沒有復工的希望。

釧路市浦見町的一家點心店從昨晚開始就斷斷續續地停電。店老闆表示：「因為停電的關係，我們無法使用暖氣和製作甜點，只好讓員工在家待著」，直呼在年底旺季無法開門營業，真是一個沉重打擊。

惡劣天氣對交通同樣造成影響。全日空與日本航空公司在北海道內起降的航班，共有29個航班取消；JR北海道亦決定停駛77班列車，包括以札幌為中心，連結網走、釧路、帶廣的14班特級列車，另外加上快速與普通列車共63班停駛。

日本氣象廳預估，北海道到今晚仍將颳起強風並伴隨降雪，有可能出現暴風雪和大雪情形，陸地、海上最大風速可達每秒23至25公尺，最大瞬間風速則有可能達到30至35公尺。東北地區尤其是近海處在未來數小時內亦將颳起強風，北海道、東北、新潟縣和北陸地區海況恐轉趨惡劣。

