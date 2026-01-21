赴日注意！本季最強寒流報到、影響至25日 北陸降雪恐達130公分

2024年2月5日，民眾走在雪中的東京街頭上。美聯社



日本今（1/21）起迎來本季最強且最長的一波寒流，預計將持續到週日（1/25），除日本海沿岸外，就連平常降雪量較少的太平洋沿岸部分地區也會有積雪可能，北陸地區的降雪量更有可能在24小時內達到130公分，民眾到當地旅遊應做好防寒準備。

綜合日本媒體報導，一股強烈的冬季氣壓系統今日在日本上空形成，本季最強的冷氣團將湧入各地，而這波寒流不僅強度最大，持續時間也最長，大雪和暴風的寒冷天氣將對日本各地帶來巨大影響。

日本海極地氣團輻合帶（JPCZ）恐將在短時間內為日本海沿岸地區帶來強烈降雪。其中，東北和北陸地區降雪量預計在21日下午6時至22日下午6時之間達到100公分，北陸地區從22日下午6時至23日下午6時之間更將達到130公分。

日本媒體示警，即便在常年降雪的地區，24小時降雪量超過100公分也是相當嚴重的情況，恐會增加在路面滑倒頻率、道路封閉、樹木倒塌等情況，甚至有停電和水管凍裂的可能，對交通和日常生活或造成重大影響，呼籲民眾減少不必要的外出，做好防寒準備。

除日本海沿岸地區外，太平洋沿岸部分地區也有積雪可能，預計從21日上午6時至22日上午6時，中國和近畿地區的24小時降雪量將達70公分，關東地區50公分，東海地區則為40公分。今日氣溫亦將遠低於隆冬時節的水準，從九州到關東地區的最高氣溫預計僅在攝氏6至7度左右。

截至今日上午6時，JR新幹線列車正常營運，但部分位於東北和北陸地區的線路將於今日停駛；北陸地區高速公路的部分路段或從下午6時左右實施預防性封閉措施。航空公司亦警告，由於惡劣氣候影響，航班可能出現誤點或取消情形，呼籲旅客出門前查看網站確認航班情形。

