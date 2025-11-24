赴日注意！沖繩水管突破裂 面臨停水危機

日本沖繩縣企業局在11月24日宣布，預計全縣將有17個市、町、村面臨大規模停水。（示意圖／翻攝自photoAC）





去日本遊玩要注意了！沖繩縣企業局在11月24日宣布，由於沖繩本島北部一條服役近60年的重要輸水管線突然爆裂，造成大面積漏水，預計全縣將有17個市、町、村面臨大規模停水。

預計沖繩縣縣將有17個市、町、村面臨大規模停水。（示意圖／翻攝自pexels）

根據《日本経済新聞》報導，沖繩縣的消息，水管爆裂事件發生在24日凌晨，地點位於本島北部大宜味村的一條輸水管道。這條管道也稱為引水渠，肩負著將水壩水源輸送到淨水廠的關鍵任務。這條爆裂的水管是於1967年安裝，至今已運作將近60年。企業局正在進行詳細調查，但初步判斷很可能是水管老化所導致。

廣告 廣告

這起突發事件預計將導致全縣11個市町村以及其中6個市町村的部分地區停止供水，影響範圍相當廣大。

面對突如其來的大規模停水，沖繩縣企業局正在緊急進行應對措施。目前，雖然尚未有恢復供水的具體時間表，但縣府已經啟動了備用水管調度計畫，並積極進行管線搶修工作，目標是爭取最快於25日上午就能夠恢復供水。

沖繩縣政府呼籲受影響地區的民眾，在搶修期間務必配合節約用水，避免不必要的浪費，以確保有限的水資源能優先供給民生急用。

更多東森新聞報導

台南12/2上午9時起停水39小時 逾32萬戶受影響

今晚快儲水！明8縣市大停水 影響範圍曝光

快儲水！明4縣市停水「新北、桃園」11小時沒水用

