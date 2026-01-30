赴日注意！虎航夏季航班大量取消 網掀一片哀嚎

台灣廉價航空虎航出現大量取消夏季班機的狀況，不少民眾在社群平台上，陸續貼出被取消班機的郵件通知，網友紛紛抱怨沒有說明取消原因，也有人表示這是第一次遇到。

據了解，取消狀況主要集中在4、5、6月的夏季班機，部分10月的班機也遭到取消，包括飛往日本成田、仙台、新千歲等機場。

虎航目前共有17架客機，相較於傳統航空公司，航機利用率相當高，是否因調度關係，或另有其他原因，導致班機大量取消，詢問航空公司後，目前仍在了解狀況中。

台北／楊宗諺

