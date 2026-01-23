赴日注意！警報級大雪連下5天 雪量飆11倍

入冬最強而且最長的寒流狂襲日本列島，各地陷入一片冰天雪地。（示意圖／PhotoAC）





現在日幣甜甜價，台灣人喜歡到日本旅遊！但是最長而且最強的寒流，一連五天正在侵襲日本，當地從北部的青森到西部的新潟都有大雪風險，目前像是國人愛去的京都和名古屋都降下白雪，在青森酸之湯積雪還破4公尺高，創下一月史上紀錄。而在滋賀縣雪量也是往年的11倍以上，預估這樣的天氣型態將一路持續到本周日也就是25日。

入冬最強而且最長的寒流，狂襲日本列島，各地陷入一片冰天雪地，就連路邊雕像頭上高高積雪，宛如戴了白色帽子還圍圍巾。

朝日電視記者：「我只是站了幾分鐘，身上就積了許多雪。」

來到滋賀縣國寶彥根城，天守閣妝點許多白雪，當地積雪達33公分，是往年的11倍之多，但因積雪路滑，有遊客在濕滑雪地上扭傷腳，救護人員緊急出動用布擔架緊急送醫，而全日本雪下得最誇張的非青森莫屬，酸之湯積雪達439公分，創一月史上新高。

日本民眾：「我已除雪除了三天，真的不想除了，（即使已習慣大雪？）沒錯。」

豪雪地區民眾陷入除雪地獄，因為除了又下下了又除無限循環真的有夠累，在新潟當地，為了排掉積雪還設有排雪溝，透過流水將積雪排到河川，但如今雪量卻大到得限時清理，每條路只有1小時可以倒，因為若同時大量倒入可能造成阻塞。

住戶vs.公所職員：「（時間到了嗎？），還沒還有5分鐘。」

而在京都舞鶴港前一天還無風無雪，一天後卻被茫茫白雪覆蓋，連漁船都快不見蹤影，漁夫在船上瘋狂鏟雪，就怕積雪太重讓船給沉了，當地創下入最大積雪紀錄，也造成海港漁獲物流大癱瘓，因為積雪貨車出不去，有三成物流陷入停滯狀態。

舞鶴小型運送公司社長澤井智次：「因為路況非常不好所以全部停駛，平均一天損失200萬日幣吧。」

這樣的恐怖寒流恐將持續影響到25日，氣象廳也發布大雪警報，日本從北到西部多地，都有暴雪風險，提醒計畫前往旅遊的民眾多加留意。

