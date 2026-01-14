赴日注意！「阿信故鄉」山形暴雪近3米 900人困北海道機場

入冬最強寒流，這兩天侵襲日本列島。（示意圖／Pixabay）





入冬最強寒流，這兩天侵襲日本列島，包括日劇《阿信》的故鄉山形縣，積雪都將近3公尺高，而在青森酸之湯更是達到348公分，創全國最高。暴風雪也狂襲北海道，13日在新千歲機場有一百多班航班取消，將近900名旅客被迫打地鋪在機場過夜，今（14日）仍有暴風雪警報，提醒近期要到日本旅遊的民眾，務必特別留意。

綿密雪花不斷落下，在日本本州地區最北端的青森縣，走到哪都是白茫茫一片，民眾像包肉粽一樣，全身包得密不通風。入冬最強寒流狂襲日本列島，青森酸之湯積雪達348公分，創本季全國最多。

廣告 廣告

日劇《阿信》的故鄉山形縣，大雪同樣驚人，積雪越堆越高，幾乎快到屋頂高度，居民被迫冒險爬上屋頂除雪，簡直是在玩命。

山形縣民眾：「曾經下過一場雨，積雪降了20公分，但除起雪來反而變得更重了。」

朝日電視記者齋藤壽幸：「記者在山形縣志津溫泉，道路旁積雪堆成高牆。」

來到山形縣志津溫泉，到處都是高聳雪牆，前一天積雪還只有148公分，一天內暴增近兩倍，達到270公分，居民天天除雪，除到超厭世，全身腰痠背痛。一家溫泉業者腦筋動得快，出動挖土機快速鏟雪，效率高了不少。

嚴寒低溫泡湯最享受，但看看窗外，雪牆堆到幾乎快遮住窗戶一半高度，就連露天溫泉池也被白雪團團包圍。暴雪天，道路救援忙到手軟，到處都有轎車受困雪地。

受到暴風雪影響，北海道新千歲機場13日共有126班航班取消，近900名旅客被迫打地鋪，克難度過一夜；今（14日）暴風雪持續，交通仍受影響。

朝日電視記者：「記者在成田機場，現場吹起強烈橫向風，許多班機無法降落。」

同時暴風狂襲成田機場，至少有10班航班被迫改降名古屋與大阪，風速每秒達30公尺，颳起漫天沙塵，從空中俯瞰也相當明顯。衛星雲圖顯示，深褐色砂塵一路流向海面，不難想像這波強風威力有多驚人。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

路透：美軍中東最大基地 14日晚間前建議撤出部分人員

被罵是「戀童癖保護者」川普勃然大怒竟說髒話、比中指

伊朗鎮壓抗議2天死傷慘重 死者眼、生殖器遭射擊

