赴日禁令滿1月！最大受害者是中國人 日媒曝關鍵

日本首相高市早苗「台灣有事」言論後，中國發布旅遊禁令，呼籲民眾避免前往日本旅遊，如今屆滿1個月，日媒分析指出，這次旅遊禁令衝擊最大的反而是中國人。

根據《產經新聞》報導，中國政府向民眾提出「赴日旅遊禁令」，至今滿1個月，日本各地飯店與旅館雖出現訂房取消潮，但不少業者因已導入事前付款或線上刷卡機制，成功避免「住宿費遭拒付」的風險，實際財務衝擊相對有限。

日本大型旅行社指出，團體旅遊多在簽約時就已收取旅費，若以「赴日旅遊禁令」為由取消，通常視為旅客個人因素，僅需部分退款，旅行社損失有限。近年團客普遍採取預付款制度，也降低了臨時取消帶來的衝擊。

在東京、大阪等觀光客來源多元的都市地區，即便出現中國旅客取消訂房，也能迅速由歐美或東南亞旅客補上空缺。全國連鎖飯店業者直言，即使中國旅客訂單減少，整體營運影響不大；京都嵐山一帶的旅館也表示，就算前一天被取消，通常仍能立刻補上新客。

報導指出，真正受到明顯衝擊的，反而是中國人經營的民宿。近畿地區旅宿業者分析，這類民宿多使用中國電子支付，對日本本地經濟貢獻有限，一旦旅遊禁令政策上路，首當其衝的正是中國業者與當地旅行社。

不過並非所有日本旅宿都能全身而退。京都市觀光協會調查發現，部分中國旅客拒付取消費用，業者顧及長期合作關係只能吞下損失；地方城市更難迅速補齊空房。愛知縣蒲郡市一家飯店就透露，原本7至8成客源為中國團客，禁令發布後約2千人的團體訂房全數取消，取消費追討也相當困難，地方旅宿承受的壓力明顯高於都會區。

