赴日自駕注意！作家曝遇雪慘況 行程全毀還噴6萬罰單

越來越多台灣人出國時，會選擇到日本租車自駕旅遊，在台灣定居的日本作家下坂泰生指出，冬天下大雪的時候，除了開車比較危險外，若不慎在路上遇到其他車輛事故，還可能導致安排好的行程大亂，要特別注意。

下坂泰生昨（7）日在臉書粉絲團「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人」發文表示，日本冬天會下大雪，前往觀光地的山路會變得很難開，就算是很習慣在雪中開車的日本人，這種情況依然算危險，很多人都會放棄自駕，改搭大眾運輸工具，若真的要在雪地中自駕，建議租車時最好同步申請全保險服務選項。

下坂泰生指出，在雪地中自駕最討厭的事情，就是自己已經準備得很完美了，結果在路上遇到其他笨蛋司機發生意外事故，比如不使用防滑鏈導致車子卡在路上，會導致整條路堵塞，若剛好在道路狹窄的地方，所有人都會被卡住，安排好的旅遊行程全部大亂。

下坂泰生分享，這次跨年時，就有日本人直接使用夏季輪胎開車去神社拜拜，結果發生意外事故，不只影響了自己，連帶其他想去祈福的人也因此受害，在日本引起不小的討論；他指出，日本有些路段有強制要求車輛使用防滑鏈的規定，若疏忽違規的話，最高可處6個月徒刑、30萬日圓罰單，折合新台幣逾6萬元，提醒大家到日本自駕遊要特別注意。

