赴日血拚注意！旅遊達人曝「登機禁帶清單」 帶錯當場就沒收

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生活中心／張尚辰報導

行動電源以及鋰電池皆不得託運，應放置於隨身行李中。（示意圖／資料照）

日本是許多人喜愛的旅遊國家，不少旅客都會趁機購買家電、廚具等商品帶回台灣。不過，若不清楚航空公司的相關規定，可能在機場安檢時遭到沒收。對此，旅日達人林氏璧分享飛航安全相關規範，提醒民眾出國購物前務必先了解規定，以免影響旅程。

刀片、果汁機、尖銳金屬配件均需託運

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，刀片屬於飛航安全管制物品，因此必須託運。許多熱門商品如食物調理機、果汁機、日本職人指甲剪、刀具及修眉刀等，只要含有刀片或尖銳金屬配件，都必須放入託運行李。

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此外，拋棄式刮鬍刀、摺疊式刮鬍刀等刀片外露的產品，同樣必須託運。至於電動刮鬍刀，無論是旋轉式或往復式，因具備完整保護蓋與護網，通常可以隨身攜帶登機。由於部分機型內含鋰電池，因此隨身攜帶也較為保險。

每名旅客最多攜帶2個行動電源登機 飛機上不得使用

林氏璧指出，行動電源與鋰電池是飛安管制最嚴格的品項之一，一律禁止託運，只能放在隨身行李或隨身包包內。每名旅客最多可攜帶2個行動電源登機，單顆容量不得超過160Wh，且不得在飛機上使用。藍牙耳機及充電盒因內含鋰電池，也必須隨身攜帶。

另外，凡是內建鋰電池且無法拆卸的無線美髮電器，例如無線離子夾、電捲棒及吹風機等，原則上不得攜帶上機，也無法託運。若旅客誤帶此類物品，可能遭安檢人員沒收。若鋰電池可以拆卸，則可將機器主體放入託運行李，電池本體則需隨身攜帶，並做好絕緣措施，避免發生短路。

林氏璧也分享案例指出，有網友從日本購買食物調理機準備帶回台灣，返程前特地將內含鋰電池的零件拆下並隨身攜帶，其餘機身則辦理託運。不過，由於行李超重，臨時將調理機底座改放入手提行李，最後因底座內含刀片，在安檢時遭到沒收。

一般家電可託運 空氣清淨機功能決定可否攜帶

至於一般家電產品，林氏璧表示，內建電池的吸塵器及掃地機器人可以託運，但必須完全關機。不過，空氣清淨機則需特別留意。日本市面上部分高階機種結合空氣清淨、加濕及除濕功能，內部含有壓縮機與冷媒，屬於高壓氣體設備，無法攜帶上機。若產品含有二氧化氯（ClO₂）錠劑、液體或濾芯，依國際空運規範也屬於危險物品，同樣禁止攜帶上機。

不過，若是採用電子技術進行殺菌或除菌的空氣清淨機，且機器內不含危險化學物質，一般家用插電式機型通常可以辦理託運。

最後，林氏璧提醒，不同家電產品涉及的飛安規定不盡相同，民眾購買前最好先向航空公司確認相關規定，以免花了大錢購買商品，最後卻無法順利帶回家。

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