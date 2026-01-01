赴日行程全喊卡！中國中產階級轉向「這裡」看雪…機票竟比演唱會還難搶

國際中心／綜合報導

新疆因具備豐富雪景資源，被中國民眾視為「北海道替代方案」。（示意圖／翻攝自pixabay）

受近期中日地緣政治局勢升溫影響，中國遊客赴日旅遊意願大減。日媒引述中國一篇報導指出，大批原定前往日本賞雪的中國中產階級紛紛取消行程，將目光轉向國內。其中，新疆因具備豐富雪景資源，被視為「北海道替代方案」，意外引爆一波冬季旅遊轉向熱潮。

日媒引述中國一篇報導的文章中顯示，自中日2國關係出現變化，導致各大旅遊平台近期陸續出現顯著的日本行程退票現象。儘管行程取消且旅費已獲退款，但中國旅客對於「冬季賞雪」的渴望並未因此消退。中國社群媒體上近期關於「北海道的替代選項」、「冬天最適合去哪裡」的討論聲浪高漲，留言區中眾多網友一致推薦新疆，使其成為熱議焦點。

廣告 廣告

回顧過往，日本一直是中國旅客冬季出遊的首選目的地之一。每年12月至隔年2月期間，包括北海道、箱根等知名景點，中國觀光客造訪人次動輒以百萬計，赴日目的多半是為了體驗雪國風光。然而，隨著雙邊關係緊張，這股龐大的觀光消費力正悄然轉向。

作為這波日本冬季旅遊替代地的最大受惠者，新疆過去多以春、夏、秋三季為旅遊旺季，冬季在市場上的存在感相對有限。但近期數據顯示，前往新疆的冬季機票買氣激增，熱度甚至被形容為「宛如搶演唱會門票一般」，顯示其吸引力正在快速上升，成功承接了大量外溢的賞雪需求。

因此，在赴日旅遊受阻與賞雪剛需的雙重因素驅動下，新疆憑藉其壯麗的冰雪風光，不僅滿足了旅客對冬天與雪國的所有想像，甚至超乎預期，正意外取代日本，成為中國中產階級冬季旅遊的新寵兒。

更多三立新聞網報導

白修法癱瘓憲法法庭？網瘋傳「114514」玩壞日系迷因：好時代來了

父病危沒人理！斷聯女死後秒搶分產…法官「一句話」讓她繼承權全沒了

網友熱議「大統一」惹議？台灣家樂福確定更名 新招牌預計這時間掛上

殯葬妻躲蝦皮偷情男同事狂讚「你硬得很快」綠帽夫見鹹濕對話氣炸提告

