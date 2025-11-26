赴日觀光客現在最沒水準的是台灣人？日部落客吐真實心聲

日本現在最沒水準的觀光客是台灣人？自赴日陸客減少後，網路開始出現相關議題的討論聲浪。近日一名去沖繩玩9天的女網友，在社群分享遇到台灣旅客的失格行徑，直呼現在沒有陸客幫忙背鍋，不要丟臉丟到國外去，文章引起一票人共鳴，不過旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」發文吐露，他沒遇過有日本人抱怨台灣人沒水準，對於太過貶低台灣人的內容，其實不用太擔心。

一位女網友分享，自己剛從沖繩玩回來，發現當地已無大陸遊客，但遇到不少行為失格的台灣人，像是在公眾場合大聲嚷嚷、放任小孩在百貨公司把推車當滑板車溜等，直言現在沒有大陸人幫忙背鍋了，不要丟臉丟到國外去，而近期網路上也出現類似相關討論，有人認為大陸人不去日本，最該擔心的是台灣遊客，少了大陸人墊背，最沒水準的就是台灣人。

廣告 廣告

不過，日籍部落客「日本人的歐吉桑」在粉專指出，他從來沒有看過、聽過、遇過日本人抱怨台灣人沒水準，想要遇到討厭台灣人的日本人，大概就跟在台灣親眼看到野生石虎機會一樣低。

「日本人的歐吉桑」指出，他的說法不是為了討好台灣人，而是日本的真實現狀。他表示，日本人只會感謝，絕對不會討厭台灣人。對於網路上出現的許多貶低台灣人的言論，不必過度擔心，也毋需太在意，台灣人盡全力享受日本旅遊就好。

不少網友留言回應，除了感謝「日本人的歐吉桑」外，也坦言台灣人在日本旅遊還是有些欠妥的地方，像是大聲在路上吆喝、在飯店大聲喧嘩、放任小孩在餐廳亂跑，或是請旅行社代訂餐廳，臨時不去也不通知，希望台人在國外旅遊時，仍能保持應有的水準，當一個接近滿分的旅人。不過也有人指出，「因為台灣很多人去日本，所以遇到沒水準的機率變高而已」、「想對台灣人說，反省和改進是好的，但麻煩有自信點」。

更多中時新聞網報導

假日輕症就醫 每周成長1成

黃鐙輝和黃秋生爭獎喊夢幻

曾敬驊得獎猛噴淚自爆小名「愛哭欸」