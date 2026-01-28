赴日買虧大！好市多「1好物」上架 會員評價兩極

近日有民眾發現，日本限定麻布保溫保冷購物袋在台灣上架。（圖／翻攝自好市多官網）





美式賣場好市多（Costco）是購買生活用品與零食的好去處，現在連過去「日本限定」的商品都悄悄上架？近日有民眾發現，日本限定麻布保溫保冷購物袋在好市多販售，不少曾赴日購買該商品的會員直呼「虧了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，日本限定的麻布保溫保冷購物袋已上架台灣好市多，內容包含麻布保溫保冷袋60公升、麻布保溫保冷袋公升、收納式購物袋20公升的實用組合，無論購物、旅遊或外出攜帶都相當方便。袋內可放入冰塊加強保冷效果，能長時間維持保溫或保冷功能，且材質可水洗，實用性十足。

會員評價兩極

貼文曝光後，許多會員紛紛留言：「才剛剛找日本代買買，虧了」、「賣得還比日本便宜，在日本買的路過」，此外，隨組合附贈的小型收納包意外成為亮點，有會員坦言是為了可愛的迷你包才決定入手。不過也有部分會員認為「在台灣開賣，就不算日本限定了」、「去年買了，覺得只是好看，但不好用，刺刺的」。

