赴日賞楓注意了！東京發布流感警報 較去年提早7週

前往日本賞楓的民眾要注意了！東京都昨日發布流感警報，相較於去年流感季提早了7週，是在最近5個流感季中，是繼2023年後第二早發布。

據《讀賣新聞》報導，東京都昨（10日月30日）發布「流感注意警報」，相較於去年提早7週發布，在最近5個流感季中，是繼2023年後第二早發布。東京都呼籲民眾勤洗手、消毒與佩戴口罩。

據東京都政府資料顯示，定點醫療機構的統計中，最近1週（10日月20至26日），每家醫療機關平均通報的流感患者數達10.37人，超過了發布注意報的基準、10人。

此外，東京都內的小學、國中、高中與幼兒園等學校中，自9月1日至10月26日，因流感導致的班級停課等情況共有416起，為去年同期（66起）的6倍以上。其中，小學就占了239起，超過了一半。

